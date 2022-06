Madison Keys ve Sloane Stephens Röportajı

Madison: Sanırım ikimiz de belirli dönemlerden geçtik. Başta her şey çok can sıkıcıydı. İkimiz de yıllar içinde birçok sakatlık yaşadık. Büyüdükçe hızlı şekilde toparlanmayı ve "Bu durumu düzeltmek ve tekrar yaşanmasını önlemek için ne yapacağım?" sorusunu sormayı öğrendik. Sakatlık yaşarken kendimizi meşgul etmekte ve ilgimizi çekecek yeni şeyler bulmakta çok iyiyiz. Sloane sakatlığı sırasında okulunu bitirdi. Ben o kadar proaktif değildim. Bir sürü bitki aldım ve zamanımı toprağa bir şeyler ekmeye harcadım. Sloane okulu bitirdi, sonra bir okulu daha bitirdi. Bense "Daha fazla mobilya ve bitki alacağım." dedim.



Sloane: Sakatlanmak hoşuma giden bir durum olmasa da, zamanımı verimli kullanmamı ve normalde yapamayacağım şeyleri yapmamı sağladığını düşünüyorum. Yılın her ayı sakatlık yaşadım. Yazın düğünlere gittiğim oldu. Garip sakatlıklar yüzünden ilkbaharda başka şeylerle ilgilendiğim oldu. Zamanımı verimli kullanmak zorundayım. Elbette bir hafta-10 gün kadar moralin çok bozuk oluyor. Depresif ve üzgün oluyorsun. Ama sonra o moddan çıkıyorsun ve kendine şunu soruyorsun: "Şimdi ne yapacağım?" Bu "şimdi ne yapacağım" anlarında olabildiğince üretken olmaya gayret ettim. Bazen normal şartlarda çıkamayacağım bir tatile çıktım, bazen de arkadaşlarımı ve ailemi ziyaret ettim.