Madison Keys ve Sloane Stephens Röportajı

Sloane: Küçükken kulüpte tenis oynadım. İlk deneyimim muhteşemdi. Tenis koçum en iyisiydi ve çok neşeli biriydi. Hala tenis oynamamı ilk deneyimime borçlu olduğumu hep söylerim. Çok güzel vakit geçirdim ve o günlere geri dönmek istedim. Kendi kendime, "Gidip Francisco'yu görmek istiyorum. Çok neşeli biriydi. Çok güzel vakit geçirdim. Arkadaşlarımı görmek istiyorum." dedim. Bir çocuğun yaptığı aktivitede yaşadığı ilk deneyimin onu ömür boyu etkilediğini düşünüyorum. Tenis oynamaya başladığında koçun kötü biriyse ve oynadığın oyundan keyif almazsan herhalde bir daha eline raket almak istemezsin.



Tenis, hayatıma çok şey kattı. Seyahat ettim, yeni insanlarla tanıştım ve birçok harika şey yaptım. Şimdi aynı fırsatı, tenis oynamayı hiç düşünmeyecek çocuklara sunmak istiyorum. Bildiğiniz gibi tenis çeşitlilik açısından zayıf bir spor dalı, bu yüzden normal koşullarda raket yüzü görmeyecek çocukları raketle tanıştırmak, vakfımı kurmamın en büyük nedenlerinden biriydi. Benim gibi çocukların beni örnek alıp, tenis oynayabileceklerini düşünmelerini istiyorum. İstersen profesyonel olma, istersen lise takımında oynamış ol; tenis hayat boyu yapabileceğin bir spordur. Yaşlıların kulüplerine gittiğin zaman 85-90 yaşındaki insanların tenis oynadığını görüyorsun. Bu muhteşem bir şey, çünkü tenis hayat boyu oynanabilir ve sana çok şey kazandırabilir. Kısacası, benim sahip olduğum fırsatı yeni nesle ve hatta normalde tenis oynamayı aklından bile geçirmeyecek daha fazla çocuğa sunmak istiyorum.



Madison: [Vakfımı] şu yüzden kurdum: Eskiden Fearlessly Girl adında [farklı] bir vakıfta çalışıyordum. Ortaokullu ve liseli kızlara öz güven ve liderlik becerileri kazandırmaya çalışıyorduk. Okullara gittim, kız öğrencilerle tanışıp sohbet ettim ve bunları yaparken çok keyif aldım. Sonra bu çalışmayı genişletmeye karar verdim. Sadece ortaokullu ve liseli kızlara odaklanmak istemedim çünkü benim yaşımdaki ve benden büyük pek çok kadının şunu dediğini duydum: "Verdiğiniz mesajlar harika ama bunu kendimiz için de istiyoruz ve buna bizim de ihtiyacımız var." Ayrıca vakfın bir parçası olmak isteyen sporcuların bunu kolayca yapabilmesini istedim çünkü vakıf kurmak çok kapsamlı bir süreç. Birçok insanın parçası olabileceği bir vakıf kurmak ve yapmaya çalıştığımız işi genişletmek istedim. Oldukça geniş kapsamlı bir fikir olduğu ve buna pek çok farklı şekilde destek verilebileceği için Kindness Wins fikri hoşuma gitti. Bu, dünyaya biraz yardımcı olmak için yapabileceğim en iyi şeydi.