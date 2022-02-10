Fransız Kadın Futbolcu Florine Kouessan ve Kulübü Witch FC

Cadı Kazanı: Bir Futbolcu, Paris'in En Yaratıcı Kulübünde Yaptıklarıyla Dikkat Çekiyor
Sporcular*
Florine Kouessan, yaşadığı dünyayı yansıtan bir takım kurmaya çalışıyor: Witch FC.
"Snap Shots" tüm dünyadan mahalle sporcularıyla yapılan sohbetlerin yer aldığı bir seri.
Her futbol takımı yaratıcı oyunculara ihtiyaç duyar. Witch FC ise yaratıcı oyuncudan geçilmiyor. Parisli futbol kulübü, tamamen sanatçı ve yaratıcı kadınlardan oluşuyor. Oyunculardan bazıları oldukça deneyimliyken bazıları futbolla yeni yeni tanışıyor.
Paris'te, Marais'in kalbinde 17. yüzyıldan kalma bir Cizvit yapısı olan Saint-Paul-Saint-Louis kilisesinin karşısındaki Saint-Paul spor sahasında, Witch FC'nin yıldız oyuncularından yaratıcı yazar Florine Kouessan ile buluştuk. Florine bize futbol sevgisinden ve futbol oynayan sanatçılardan oluşan alışılmadık bir takımda, kendi topluluğunu nasıl keşfettiğinden bahsetti.
Futbolla ilgilenmeye nasıl başladın?
Annem babam aslen Togolu ama ben doğma büyüme Parisliyim. İki küçük erkek kardeşim var. Yakın yaşlarda olduğumuz için birbirimize çok yakınız. Küçükken hep onlarla ve binamızdaki diğer çocuklarla oyun oynadım ve aktiviteler yaptım. Çocukken sadece bir top seni mutlu etmeye yeter. Etrafımda vakit geçirebileceğim kız çocuklar yoktu. Bu yüzden hep erkek kardeşlerimle ve binadaki diğer erkek çocuklarla kulenin dibinde futbol ve basketbol oynardım.
Kadın futbolu Fransa'da nasıl gelişiyor?
Ben küçükken futbol yalnızca erkek çocukların yapabileceği bir spor gibi görülürdü. Hatta erkek kardeşlerim, dışlanmış gibi hissetmemi istedikleri zaman şaka yapıp sadece diğer erkek çocuklarla oynamak istediklerini söylerdi. Ama yıllar geçtikçe kadınların hak ettikleri noktaya ulaşmaya kararlı olduklarını gördüm. Gerek daha çok dikkat çeken profesyonel seviyeler, gerekse geçtiğimiz yaz Fransa'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası olsun, medya kadınlara daha çok yer vermeye başladı. Kadın futbolu geçmişte yeterince değer görmezken bugün varlığı hiç sorgulanmayan bir gerçek haline geldi. TV'de ve dergilerde görülmesi doğal karşılanıyor.
Son iki üç senede, eskiden hayal bile edemediğim şeyler gördüm. Kadın futbolunun reklam aldığını gördüm ve bu çok doğal geliyor. Bu gelişime şahit olduğum için çok mutluyum; çünkü tüm bu gelişmeler, beni de düzenli futbol oynayabileceğim bir kadın takımı aramaya teşvik etti. Futbol oynamayı sevsem de, şu anda olduğu gibi bir takıma katılacağımı hiç düşünmemiştim.
Bize Witch FC'den bahseder misin?
Witch FC; sporu seven, hırslı ve kendi hassasiyetlerini takıma taşımaya istekli bir grup kadından oluşuyor. Bizi bir araya getiren şey futbol olsa da, takım bununla kalmayıp hepimize güç kaynağı oluyor. Kulübün havalı bir ismi olmasını istedik. Bildiğin gibi cadılar en bilindik feminist ikonlardır. Üstelik iyi cadılar da var. Ama paten yarışı takımlarında olduğu gibi kolektif bir ismimiz olsun ve takım adı [belirli bir] konum belirtmesin istedik.
Takımdaki rolün nedir?
Orta sahada ve defansta oynayabiliyorum. Ter dökmeyi, kalp atışlarımı hızlandırmayı seviyorum. Hem hücumda hem savunmada oynayabilmek ve sahanın iki yarısında da maçın kaderini değiştirebilmek çok hoşuma gidiyor. Orta sahada oynamak, bana saha içinde koşma, maça katılma ve hatta enerjim yüksekse fark yaratma özgürlüğü sunuyor. Takım arkadaşlarım iyi bir [enerji] seviyem olduğunu ve çok özverili olduğumu söylüyor. Futboldan istediğim tek şey bu. Elimden geleni yaptığımı ve eğlendiğimi anlamalarını istiyorum.
"Hem hücumda hem savunmada oynayabilmek ve sahanın iki yarısında da maçın kaderini değiştirebilmek çok hoşuma gidiyor."
Senin gibi düşünen kişilerle birlikte oynamak nasıl bir duygu?
Takım kaynaştıkça herkesin [sahanın yanı sıra çalışma hayatlarımızda da] birbirini desteklediğini görüyorsun. Örneğin, birimiz hep yazmak istediği senaryoyu yazdı, birimiz daha çok resim yapıyor, ben de takım arkadaşlarımdan biriyle tiyatro kursuna başladım. Bu, kadın dayanışmasının hayallerimizi gerçekleştirmemize nasıl yardımcı olabileceğinin küçük bir örneği. Arkadaşlarının seni koşulsuz desteklemesinin getirdiği muazzam bir öz güven var.
Yazan: Massaër Ndiaye
Fotoğraflar: Manuel Obadia-Wills
Yazılma tarihi: Ekim 2020