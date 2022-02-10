Fransız Kadın Futbolcu Florine Kouessan ve Kulübü Witch FC

Ben küçükken futbol yalnızca erkek çocukların yapabileceği bir spor gibi görülürdü. Hatta erkek kardeşlerim, dışlanmış gibi hissetmemi istedikleri zaman şaka yapıp sadece diğer erkek çocuklarla oynamak istediklerini söylerdi. Ama yıllar geçtikçe kadınların hak ettikleri noktaya ulaşmaya kararlı olduklarını gördüm. Gerek daha çok dikkat çeken profesyonel seviyeler, gerekse geçtiğimiz yaz Fransa'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kupası olsun, medya kadınlara daha çok yer vermeye başladı. Kadın futbolu geçmişte yeterince değer görmezken bugün varlığı hiç sorgulanmayan bir gerçek haline geldi. TV'de ve dergilerde görülmesi doğal karşılanıyor.



Son iki üç senede, eskiden hayal bile edemediğim şeyler gördüm. Kadın futbolunun reklam aldığını gördüm ve bu çok doğal geliyor. Bu gelişime şahit olduğum için çok mutluyum; çünkü tüm bu gelişmeler, beni de düzenli futbol oynayabileceğim bir kadın takımı aramaya teşvik etti. Futbol oynamayı sevsem de, şu anda olduğu gibi bir takıma katılacağımı hiç düşünmemiştim.