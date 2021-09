Uzmanlara Göre Akış Halini Bulmak İçin 5 İpucu

Bir aktiviteye bu kadar odaklanmak büyüleyici bir deneyimdir. Hiç bitmeyen işlerin, kaygıların, hatta telefonun bile aklından uçup gider. Ancak bu sırada aslında son derece gerçek, psikolojik bir durum olan akışı deneyimliyor olursun.



Akış, yaptığın aktiviteyle tamamen bir olmaktır. Boca Raton, Florida'da çalışan ve stres, kaygı ve tükenmişlik alanlarında uzman olan lisanslı psikolog Dr. Morgan Levy, akışı "kendini tamamen ana bırakmak" olarak tanımlıyor. "Birey, yaptığı aktivitenin ve öz farkındalığının adeta birleştiğini deneyimler." Levy, birçok insanın bunun tam tersini yaşadığını, herhangi bir şey yaparken akıllarından bir sürü farklı düşüncenin geçtiğini, bu yüzden belki de (hatta kesinlikle) strese kapıldıklarını söylüyor.



Vancouver'da çalışan bir psikolog ve How to Be Miserable In Your Twenties kitabının yazarı olan Dr. Randy Paterson, "Zihnini bir dizüstü bilgisayar veya telefon olarak düşün. Çoğu zaman birçok pencere ve uygulama aynı anda açık olur. Bu da cihazını yavaşlatır." diye açıklıyor. Ancak akış anında olsaydı bu cihaz, kapasitesinin çok daha büyük bir kısmını yüksek güç tüketen, tek bir uygulamaya ayırarak en iyi şekilde çalışırdı.



Uzmanlar, ufak bir çabayla bilinçli ve sık bir şekilde akış anını deneyimleyebileceğine inanıyor.