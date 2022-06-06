Uzmanlara Göre Akış Halini Bulmak İçin 5 İpucu

1990 yılında akış konseptini keşfeden psikolog (Mihaly Csikszentmihalyi), bunu ideal yaşam deneyimi olarak tanımlamıştı. Akış esnasında hem zorlu hem oldukça tatmin edici hem de eğlenceli bir şey yaparak sınırlarına ulaşmış olursun. Kontrolü bilinçsiz bir şekilde eline alır, tüm becerilerini kullanır ve güçlü, daha farkında hissedersin. Problemlerin yok olmuş gibi gelir.



Martin Seligman gibi diğer önemli psikologlar, akışın derin ve gerçek mutluluğa ulaşmada çok önemli olduğuna inanıyor. Yalnızca akış sırasında iyi hissetmez, kendini akış sonrasında daha sakin, daha neşeli ve daha başarılı olacağın bir geleceğe hazırlarsın. Paterson, bir sonraki aktiviteye atlamak yerine az önce neleri başardığına odaklanmana yardımcı olduğu için akış sonrası hissedilen her mutluluk anının tadını çıkarmanı söylüyor.



Bunun biyolojik bir açıklaması var. "Akış sırasında beynin, iyi hissetmeni sağlayan dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salgılanmasını sağlar." diye açıklıyor Levy. Bu nedenle düzenli bir şekilde bunu deneyimlemek ruh sağlığın için çok faydalıdır ve verimliliği de artırır.



Araştırmalara göre sporcuların akış deneyimi, gösterdikleri maksimum performansı da doğrudan etkiliyor. Philadelphia'daki Spor Psikolojisi Merkezi'nin direktörü Dr. Joel Fish, spor-psikoloji açısından bakıldığında akışı zihnin ve bedenin tamamen senkronize olması olarak tanımlıyor. Bu senkronizasyon, günün antrenmanında yüksek performans göstermeni, futbol sahasına hakim olmanı ya da kaliteli karbonhidrat tüketme hedefinden şaşmamanı sağlayabiliyor.



Araştırmalara göre düzenli akış deneyimleri, öz güvenimizin ve öz saygımızın da artmasını sağlıyor. Bunun sebebi, akışı teşvik eden aktivitelerin bizi tatmin etmesi ve dolayısıyla bu aktivitelerde daha başarılı olmamız. Levy, "Bu deneyimi düzenli olarak yaşayan kişiler, becerilerini güçlendiriyor ve muhtemelen bunun sonucunda daha öz güvenli hissediyor." diyor.



Tüm bu iyi hisler bir araya geldiğinde hedefinin peşinden ciddiyet ve heyecanla gitmek için hazır hissediyorsun.