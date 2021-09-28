Uzmanlara Göre Akış Halini Bulmak İçin 5 İpucu

Rehberlik
Ufak Bir Çabayla Akışını Bul
Zirveye ulaşıp öz güvenini artırmak, performansını iyileştirmek ve kendini harika hissetmek büyük adımlar atman gerekmediğini kanıtlıyoruz.
Bir aktiviteye bu kadar odaklanmak büyüleyici bir deneyimdir. Hiç bitmeyen işlerin, kaygıların, hatta telefonun bile aklından uçup gider. Ancak bu sırada aslında son derece gerçek, psikolojik bir durum olan akışı deneyimliyor olursun.
Akış, yaptığın aktiviteyle tamamen bir olmaktır. Boca Raton, Florida'da çalışan ve stres, kaygı ve tükenmişlik alanlarında uzman olan lisanslı psikolog Dr. Morgan Levy, akışı "kendini tamamen ana bırakmak" olarak tanımlıyor. "Birey, yaptığı aktivitenin ve öz farkındalığının adeta birleştiğini deneyimler." Levy, birçok insanın bunun tam tersini yaşadığını, herhangi bir şey yaparken akıllarından bir sürü farklı düşüncenin geçtiğini, bu yüzden belki de (hatta kesinlikle) strese kapıldıklarını söylüyor.
Vancouver'da çalışan bir psikolog ve How to Be Miserable In Your Twenties kitabının yazarı olan Dr. Randy Paterson, "Zihnini bir dizüstü bilgisayar veya telefon olarak düşün. Çoğu zaman birçok pencere ve uygulama aynı anda açık olur. Bu da cihazını yavaşlatır." diye açıklıyor. Ancak akış anında olsaydı bu cihaz, kapasitesinin çok daha büyük bir kısmını yüksek güç tüketen, tek bir uygulamaya ayırarak en iyi şekilde çalışırdı.
Uzmanlar, ufak bir çabayla bilinçli ve sık bir şekilde akış anını deneyimleyebileceğine inanıyor.
"Birey, yaptığı aktivitenin ve öz farkındalığının adeta birleştiğini deneyimler."
Dr. Morgan Levy
Lisanslı Psikolog
Akışın Getirdiği İyi Hisler
1990 yılında akış konseptini keşfeden psikolog (Mihaly Csikszentmihalyi), bunu ideal yaşam deneyimi olarak tanımlamıştı. Akış esnasında hem zorlu hem oldukça tatmin edici hem de eğlenceli bir şey yaparak sınırlarına ulaşmış olursun. Kontrolü bilinçsiz bir şekilde eline alır, tüm becerilerini kullanır ve güçlü, daha farkında hissedersin. Problemlerin yok olmuş gibi gelir.
Martin Seligman gibi diğer önemli psikologlar, akışın derin ve gerçek mutluluğa ulaşmada çok önemli olduğuna inanıyor. Akış sırasında iyi hissetmekle kalmaz; akış sonrasında da daha sakin, daha neşeli ve daha başarılı hissedersin. Paterson, bir sonraki aktiviteye atlamak yerine az önce neleri başardığına odaklanmana yardımcı olduğu için akış sonrası hissedilen her mutluluk anının tadını çıkarmanı söylüyor.
Bunun biyolojik bir açıklaması var. "Akış sırasında beynin iyi hissetmeni sağlayan dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin salgılanmasını sağlar." diye açıklıyor Levy. Bu nedenle düzenli bir şekilde bunu deneyimlemek zihinsel sağlığın için çok faydalıdır ve verimliliği de artırır. Araştırmalara göre sporcuların akış deneyimi, gösterdikleri maksimum performansı da doğrudan etkiliyor. Philadelphia'daki Spor Psikolojisi Merkezi'nin direktörü Dr. Joel Fish, spor-psikoloji açısından bakıldığında akışı zihnin ve bedenin tamamen senkronize olması olarak tanımlıyor.
Araştırmalara göre düzenli akış deneyimleri, öz güvenimizin ve öz saygımızın da artmasını sağlıyor. Bunun sebebi, akışı teşvik eden aktivitelerin bizi tatmin etmesi ve bu aktivitelerde daha başarılı olmamıza yardımcı olması. Levy'ye göre, "Bu anı düzenli olarak deneyimleyen bireyler, becerilerini güçlendiriyor ve bunun sonucunda daha öz güvenli hissetme ihtimalleri artıyor."
Tüm bu iyi hisler bir araya geldiğinde hedefinin peşinden ciddiyet ve heyecanla gitmek için hazır hissediyorsun.
Akışı Bulma
Muhtemelen bilinçsiz bir şekilde, hatta orada olduğunu fark etmeden "akış" anını deneyimlemişsindir. Örneğin bir puzzle'ı kısacık bir sürede bitirdiysen seni tebrik ederiz. Yoğun bir akış yaşamışsın.
Bu genellikle spontane bir şekilde gelişir. Fakat bilinçli bir şekilde akış anını yaşamak için bu adımları uygulayabilirsin.
- Akışa uygun bir aktivite bul.
Akış anını yaşaman için çok sevdiğin, seni biraz da zorlayan bir aktivite yapman gerekir. Çok zor bir aktivite seçtiğinde bu, akış anını hızla kaybetmene sebep olur. Aktiviteyi yaparken ne hissettiğini kısa sürede ve açık bir şekilde anlayarak devam etmeyi istemen gerekir. Levy, bunun genellikle yaptığın şeyin seni iyi hissettirmesi olduğunu söylüyor.
Akış anına hazırlanmak için spor yapmak harika bir yöntemdir. Özellikle kaya tırmanışı, yoga, sörf ve kayak gibi dikkat gerektiren aktiviteleri tercih etmelisin çünkü bu esnada "geçmişi veya geleceği değil anı düşünürsün" diyor Fish.
Ama aslına bakarsan, kendini kaptırıp bir süreliğine başka her şeyi unuttuğun ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın her aktivitede akışı yaşayabilirsin. Levy bulaşık yıkama, giysi dolabını düzenleme, satranç oynama, dans etme, araba yıkama ve yazı yazma gibi aktiviteleri buna örnek gösteriyor. Ev işi gibi normal sorumluluklarımız, otomatiğe bağlayıp düşüncelerimizi özgür bırakmak yerine dikkatimizi toplamamızı sağlamalıdır. "Bulaşık yıkarken tabakların nasıl göründüğüne, tabaklara dokununca nasıl hissettiğine veya akan suyun sesine odaklanabilirsin." diye açıklıyor. (Farkındalığını da artıracağı için bu son ipucu iki kat değerli.)
- Bir düzen oturt.
Akışa uygun aktiviteni yapmak için somut bir planının olması, akış anını yakalama ihtimalini artırır. Küçük adımlarla başlamanı öneren Levy, "Beş dakika bile olsa, telefonunda bir hatırlatıcı ayarlayarak her gün buna vakit ayırabilirsin. Aktiviteyi dilediğin zaman yapabilirsin ama günlük bir düzen oturtman daha tutarlı olmana, dolayısıyla da akışın daha doğal bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olabilir." diyor.
- Dikkat dağıtan faktörlerden kurtul.
Akış anını yakalamak için odaklanman gerekir. Sessiz bir yer bul, telefonunu kapat (veya sessize al) ve aktivitene başlamak için ihtiyacın olan her şeyi hazırla. Bu adım, odaklanman için çok önemli. Ancak dahası da var. Paterson, gerekli eşyaları hazırlayıp bunu bir ölçüde rutin haline getirmenin beynini akış anına girmek için koşullamana yardımcı olacağını söylüyor. Antrenman giysilerini giyerken sürekli aynı şarkıyı dinleyebilir veya tuvaline dokunmadan önce boyalarını ve fırçalarını aynı çalışma alanına taşıyabilirsin.
- Zihnini boşalt.
Dikkatini dağıtan dış faktörlerden kurtulman akış anı için yeterli olmuyorsa düşüncelerini susturmak için basit aktivitelerle başlayabilirsin. Chicago'lu lisanslı klinik sosyal görevlisi ve psikoterapist Kelley Kitley, çevrendeki görüntülere, seslere, kokulara ve duyulara odaklanabileceğin için başlangıç noktası olarak rahatlatıcı, kısa bir yürüyüşe çıkmanı öneriyor. Bu, esas aktiviteye başlamadan önce kendine bir amaç belirlemeni sağlar ve yakın çevrene karşı olan farkındalığını artırmana yardımcı olabilir. Böylece ana odaklanmış olursun.
- Kendine baskı yapma.
Kendini akışa hazırlasan bile bu anı her zaman yaşayamayabilirsin (maalesef). Akışı şeref misafiri gibi değil de partiye öylesine davet edilen bir arkadaş gibi düşün. Bu arkadaşı hoş karşılar ve orada istersin ama ona ihtiyacın yoktur. Paterson, sürekli "Akışta mıyım? Akış bu mu?" diye kendini kontrol etmemen gerektiğini çünkü akışın, doğası gereği, tepkini düşünmediğinde oluştuğunu açıklıyor. Çok endişeleniyorsan beynini akış yerine başka bir yere yönlendirirsin.
Bir başka deyişle koşuya çıkabilir, bahçenle ilgilenebilir veya not defterine bir şeyler yazmaya başlayabilirsin. Gerisi kendiliğinden hallolacaktır. Ama akış anını yaşayamıyorsan kendini hırpalama. Kitley, başka bir şeyle meşgul olmanın daha iyi olacağını söylüyor. Başka planlar yaparken bir anda akışı deneyimleyebilirsin.
Yazan: Marygrace Taylor
Çizen: Mojo Wang
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