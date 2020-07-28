İstikrar Performansında Nasıl Fark Yaratır

Nasıl Başaracaksın?

İstikrarlı olmak kolay olmayabilir. Ama illa zor olması da gerekmiyor. Massachusetts Amherst Üniversitesi spor psikolojisi direktörü Dr. Nicole Gabana, "İstikrar oluşturmaya çalışırken karşılaşılan en büyük tuzaklardan biri 'ya hep ya hiç' yaklaşımıdır." diyor. Yani "Bu antrenmanda gereken ağır dambıllar yok, o yüzden yapamam" veya "45 dakikam yok, o yüzden koşmayacağım" yaklaşımı. Gabana, "Ama bir şey yapmak, hiçbir şey yapmamaktan her zaman daha iyidir." diyor. Bazı antrenmanlar iyi geçmediyse kimin umurunda? Neyi yapmadığını veya neyi daha iyi yapabileceğini düşünmek yerine, yaptığın her şey için kendini alkışla. Çünkü canın istememesine rağmen bir şey yapmış olmak, bir daha antrenmanı ekmeyi düşündüğün zaman bundan vazgeçmene yardımcı olacaktır.



Sonuçta önemli olan şey şudur: Elindekilerle ne yapabiliyorsan onu yap. Bu, özenle açtığın daha sağlıklı ve mutlu bir yolda ilerlemen için yeterlidir.