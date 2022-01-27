WNBA Oyuncusu Kayla McBride ile Sporcularda Ruh Sağlığına Öncelik Verme Üzerine

Kayla McBride için basketbol hiçbir zaman sadece bir oyun değildi. Çocukluk travmalarından ve sonrasında yaşadığı ruh sağlığı zorluklarından bir kaçıştı. Ancak pandemi sırasında spor durma noktasına gelince sporcunun ardındaki kadınla yüzleşmek zorunda kaldı. Üç bölümlük ruh sağlığı konulu mini serimizin son bölümünde WNBA sporcusu, hikayesini anlatma kararından başlayan iyileşme yolculuğundan bahsetmek için sunucu Jaclyn Byrer'e katılıyor. Gardını düşürmenin zorluklarından ve tatlı kazançlarından samimi bir şekilde bahsediyor. Böylece ailesiyle daha yakın bir bağ, sporuyla ise daha mutlu bir ilişki kurmuş. Ayrıca ruh sağlığı konulu sohbetin bir parçası olmanın, başkalarına ve kendisine, sporcuların bir forma veya sezon sonu istatistiğinden daha fazlası olduğunu göstermeye nasıl yardımcı olduğunu anlatıyor. Gardını düşürmenin ve başkalarına da aynı şeyi yapmaları için alan tanımanın, ruh sağlığına öncelik veren bir dünyaya ulaşmamıza nasıl yardımcı olabileceğini öğren.