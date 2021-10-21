Dr. Christina Maslach'a Göre Tükenmişlik Nedir ve Nasıl Önlenir?

Trained Podcast: Dr. Christina Maslach ile Tükenmişlikle Mücadele Etmek Üzerine
Rehberlik
Kendini suçlama. Tükenmenin sebebi çevrenle ilgili. Dr. Christina Maslach ile daha iyi bir çevre oluşturmak için değişimler yapmayı öğren.
Trained, bütünsel fitness yaklaşımlarını derinlemesine inceleyen bir podcast serisi.
Kontrolden çıkan iş yükü miktarını ve ihtiyacı olan desteği almayan çalışanları düşündüğümüzde "tükenmişlik" ifadesinin bu kadar yaygınlaşması hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Berkeley, California Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Dr. Christina Maslach, tükenmişlik araştırması alanında bir öncü. Trained'in bu bölümünde Maslach, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak tükenmişliğin neyi ifade ettiğini anlatıyor. "Mental sağlık günleri"nin sunabileceği ve sunamayacağı şeylerle ilgili gerçekleri gözler önüne seriyor. Ancak en önemlisi, sağlıklı bir iş yeri oluşturmaya dair 6 yolu paylaşarak ilerlemeye yönelik bir yöntem sunuyor. Dr. Maslach'ın yıllar süren araştırmasından yola çıkarak hepimiz, çalışma alanlarımızı iyileştirmeyi öğrenebiliriz.
"Yalnızca kişilerin veya çalışanların çıkardığı sorunlara odaklandığında bunların asıl nedenini göz ardı etmiş olursun."
Dr. Christina Maslach
Berkeley, California Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü
Zihin yapısı, hareket, beslenme, güç toplama ve uyku hakkında soruların mı var? Konuk veya konu mu önermek istiyorsun? Jaclyn'e trained@nike.com adresinden e-posta gönder.