Dr. Christina Maslach'a Göre Tükenmişlik Nedir ve Nasıl Önlenir?

Kontrolden çıkan iş yükü miktarını ve ihtiyacı olan desteği almayan çalışanları düşündüğümüzde "tükenmişlik" ifadesinin bu kadar yaygınlaşması hiç de şaşırtıcı gelmiyor. Berkeley, California Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Dr. Christina Maslach, tükenmişlik araştırması alanında bir öncü. Trained'in bu bölümünde Maslach, sunucu Jaclyn Byrer'a katılarak tükenmişliğin neyi ifade ettiğini anlatıyor. "Mental sağlık günleri"nin sunabileceği ve sunamayacağı şeylerle ilgili gerçekleri gözler önüne seriyor. Ancak en önemlisi, sağlıklı bir iş yeri oluşturmaya dair 6 yolu paylaşarak ilerlemeye yönelik bir yöntem sunuyor. Dr. Maslach'ın yıllar süren araştırmasından yola çıkarak hepimiz, çalışma alanlarımızı iyileştirmeyi öğrenebiliriz.