Antrenman Performansındaki Duraklamayı Aşmanı Sağlayacak 3 Zihinsel Değişim

Waite, en hızlı 5K rekorunu koşmaya veya liderler tablosunun zirvesine çıkmaya çalışıyorsan vücudunun durumuna odaklanmanın performansını iyileştirebileceğini söylüyor. Waite'e göre sporcular genellikle öyle olmadığı halde nefes almakta zorlandığını düşünür ve panik yapar. Ancak zihinsel olarak bir adım geri çekilip vücutlarının ne kadar iyi çalıştığını ve kendilerini ne kadar iyi hissettiklerini düşünürlerse aslında oksijen yokluğu çekmediklerini fark edip performanslarını sürdürebilirler. Waite, "Vücuduna odaklandığın zaman aslında iyi olduğunu ve yorgunluk habercisi olan uyarı zillerinin olması gerekenden çok daha erken çalmaya başladığını fark edersin." diyor.



Bir başka deyişle Waite, çoğumuzun zihnimizin vücudumuzu yönetmesine değil, vücudumuzun zihnimizi yönetmesine izin verdiğini söylüyor: "Büyük sporcular şu şekilde düşünmeyi öğrenir: 'Fizyolojik açıdan ne durumdayım? İyiyim, bu yüzden uyarı zillerini 1600 metre veya 8 km daha yok sayacağım.'" Waite adımlarının sesine, nefesinin temposuna, kalp atışlarına veya ne kadar kolay adım attığına kulak vererek iyi olduğundan ve kendini biraz daha zorlayabileceğinden emin olmanı söylüyor.



Benzer şekilde bir kuvvet istasyon çalışması sırasında vücuduna odaklanman, tüm antrenmanlarından daha iyi sonuçlar almana yardımcı olabilir. Kopenhag Çalışma Ortamı Ulusal Araştırma Enstitüsü profesörü Dr. Lars L. Andersen, egzersiz sırasında sıktığın kaslarına odaklandığın zaman (buna zihin-kas ilkesi deniyor) onları daha etkili çalıştırabileceğini söylüyor. Andersen'in yönettiği bir çalışma, bench press sırasında pektoral kaslara odaklanıldığında bu kasların daha çok çalışabildiğini, çünkü zihinsel dikkatin nöromüsküler bağlantıyı kuvvetlendirdiğini ortaya çıkardı (kas her tekrarda ne kadar çok çalışırsa daha sonrasında o kadar kuvvet kazanır). Her tekrarda kaslarını daha iyi çalıştırmak için plank sırasında "karın kaslarını", deadlift sırasında "kalça kaslarını" ve dik kürek egzersizi sırasında "latismus kaslarını" düşün.



Ancak bir istisna var: Bu teknik çok yüksek yoğunluklarda (örneğin maksimum ağırlıkla tek tekrarda) ters tepebilir, çünkü büyük yük altına giren kaslara odaklanmak, kendini fazla zorladığını düşünmene neden olabilir. Bu gibi durumlarda sıradaki tekniği deneyebilirsin…