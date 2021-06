Antrenman Performansındaki Duraklamayı Aşmanı Sağlayacak 3 Zihinsel Değişim

02. Pasif dikkat dağıtma: İyi bildiğin ama seni hala zorlayan ya da yapmak istemeyip biraz teşvike ihtiyaç duyduğun antrenmanlar için.



Aklını dağıtman (genellikle müzikle), antrenmanının daha keyifli ve verimli geçmesinin anahtarı olabilir. Miami Florida International Üniversitesi psikofizyoloji yardımcı doçent doktoru Dr. Marcelo Bigliassi, doğru müziğin sana enerji veren sözleri ve temposu sayesinde motivasyonunu artırmakla kalmayıp kaslarına çalışmalarını söyleyen beyin sinyallerini de güçlendireceğini söylüyor. Dr. Bigliassi, bunu ekibinin “"Physiology & Behavior" dergisinde yayınladığı bir çalışmada ortaya çıkardı. Bu gerçeğin nedeni olarak, dışa verilen dikkatin beyni yorgunluğun performans azaltıcı etkilerinden koruyabilmesi gösteriliyor.



Bigliassi koşarken, bisiklete binerken, ağırlık kaldırırken ve yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yaparken dinlenecek "doğru" müziğin en çok sevdiğin müzik olduğunu söylüyor. En çok işine yarayacak müziği bulmak için farklı türleri dene. Hip-hopçu olduğunu düşünürken ilacını 1990'lar grunge müziğinde bulabilirsin. Bigliassi, yaptığın antrenmanın yoğunluğu yüksekse güçlü bir ilişki kurabileceğin sözlere veya sana gücünü ve hakimiyetini hatırlatan sözcüklere sahip şarkıların daha çok işe yarayacağını söylüyor. Çünkü bu şarkılar antrenman yaparken daha çok enerji sarf etmene yardımcı olabilir ve en çok ihtiyaç duyduğun anlarda kasların daha fazla çalışmasını sağlayabilir.



Not: Dışarıda yürürken veya kardiyo makinesi kullanırken dikkatini dağıtmak ve zamanı daha hızlı geçirmek istiyorsan sesli kitaplar ve podcast'ler de işe yarar.





03. Aktif dikkat dağıtma: Kendini geliştirmeye çalıştığın çok zor antrenmanlar için.



Waite, zorlu bir rotada jogging yapmak gibi fiziksel açıdan yorucu antrenmanların seni zihinsel açıdan hızla zayıf düşürerek yavaşlamana veya antrenmanı bırakmana neden olabileceğini söylüyor. Bu yüzden bazen aklını yaptığın işten tamamen uzaklaştırman gerekir.



Aslında Andersen, bir başka çalışmasında dikkat dağıtıcı zihinsel işlerin (bu çalışmada matematik problemi çözmek) sırt ağrısı çeken hastaların gerçekleştirdiği karın dayanıklılığı egzersizi sırasında yorgunluğu önleyebileceğini ortaya koydu. Bu, aklını antrenmandan başka bir şeye odakladığın zaman dikkatinin vücudunun yaptığı işten uzaklaştığının yalnızca tek bir spesifik örneği. Bunu yaptığın zaman beyninde başaramayacağını söyleyen o sesi duymadan antrenmanına devam edebilirsin.



Dikkat dağıtma tekniği, ne beklemen gerektiğini bilecek kadar deneyimli olduğun çalışmalar için idealdir (aksi takdirde kendini sakatlayabilirsin). Ama bunun bir nedeni daha var. Waite şöyle diyor: "Aynı çalışmayı veya antrenmanı aynı ortamda yaparken son defasında nerenin ağrıdığını hatırlarsın. Kendine, 'Zorlu tepeye yaklaşıyorum.', 'Bu arazi gerçekten zor.' veya 'Burada güneşten çok etkilenmiştim.' gibi şeyler dersin." Bu negatif beklentinin fizyolojik etkileri olabilir. Waite, "Genellikle omuzlarını sıkarsın, nefesini sıklaştırırsın ve kalp atışların otomatik olarak hızlanır." diyor. Bir başka deyişle, antrenmanın "zor" kısmına varmadan enerjini harcamış olursun.



Peki, ne yapmalısın? Bir daha güvenli bir alanda (yani şarampolde değil) kişisel rekorunu kırma denemen başarısız olacak gibi olduğunda ailenden birine veya arkadaşına telefon et ve çok ilginç veya karmaşık bir konu hakkında sohbet edin. Alternatif olarak, zorlandığını hissettiğinde içinden bir oyun oyna (örneğin, koşu yolunda gördüğün mavi giysili kişileri say) veya koşarken antrenman partnerinle sohbet et. "Bu, aklını sana rahatsızlık veren durumdan uzaklaştırır." diyen Waite, özellikle pozitif bir konuşma yapıyorsan rahatlayacağını ve zihninin açılacağını, derin nefes alacağını ve kendini kısıtlamak yerine havadaki tüm oksijeni kullanacağını söylüyor.



Hiç olmazsa artık babanı aramak için bir bahanen daha var.