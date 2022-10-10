Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

Sana Uygun Stili Bul

Koşu stilin ne olursa olsun, mükemmel ayakkabıyla her mesafeyi daha keyifle koşarsın. Şimdi sadece birkaç tıkla stilini bulabilirsin. Koşu ayakkabısı bulma aracıyla doğru uyumu keşfet ve bağcıklarını bağla.

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Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

Her Koşuya Uygun

Araziler, yarışlar, uzun mesafe veya günlük koşular... Yılların uzmanlığıyla üretilen tasarımlardaki Zoom, Air ve React teknolojileri her koşucunun yanında. Böylece başlangıç çizgisine doğru ayakkabılarla ve öz güvenle çıkabilirsin.

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Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

Nike Run Club

Mükemmel koşu ayakkabını buldun. Peki sırada ne var? Nike Run Club uygulamasıyla koşu dünyasındaki yerini al. İster deneyimli, ister yeni başlayan amatör bir koşucu ol, NRC'nin rehberli koşuları, antrenman programları ve başarıları seni hem motive edecek hem de yolculuğunun her aşamasında ilerleme durumunu takip etmene yardımcı olacak.

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Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

Yarış İçin Üretildi

Yolda hızlı olmak istediğin zaman ihtiyacın olan teknoloji, Zoom'dur. En hızlı ayakkabılarımızın sahip olduğu bu önemli özellik, yüksek itiş gücü sunar.

Pistte hızlı koşmak istiyorsan aradığın çözümü atletizm ayakkabılarımız arasında bulabilirsin. Aileyle tanışmanın zamanı geldi. Bakalım onlara ayak uydurabilecek misin?

Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

Kısa Koşular İçin Üretildi

Kendini zorlamadığın veya çıplak ayak hissini yaşamak istediğin kısa, rahat koşular için pek çok ayakkabımız var.

Joyride ve Free ile koşundan maksimum verim al.

Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

Nike Run Club Uygulaması

Koşu partnerin.
Her koşu için.

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Ortama Göre Ayakkabıları İncele

Doğru Uyumu Bulmak İçin 3 İpucu

Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

1. İPUCU: TOPUK KAYMAMALI

Topuğun ayakkabının arka kısmına tam oturmalı. Ayakkabı, ayağını sıkıyormuş gibi hissettirecek kadar dar olmamalı. Hareket ettiğinde topuğa değecek kadar bol da olmamalı.

Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

2. İPUCU: AYAK TAMAMEN ESNEMELİ

İleriye doğru adım attığında ayağının ayakkabının içinde hareket etmemesi gerekir. Dış taban ve üst kısım, ayağını sıkmadan ya da kaymadan ayağınla birlikte esnemeli.

Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı

3. İPUCU: BAĞCIKLAR MÜKEMMEL UYUM SAĞLAMALI

Bağcıkları, tüm ayağında desteği en üst seviyeye çıkaracak sıkılıkta bağla. Ancak ayağının üst kısmına fazla basınç yapmadıklarından emin ol.