Koşu Ayakkabısı Bulma Aracı
Sana Uygun Stili Bul
Koşu stilin ne olursa olsun, mükemmel ayakkabıyla her mesafeyi daha keyifle koşarsın. Şimdi sadece birkaç tıkla stilini bulabilirsin. Koşu ayakkabısı bulma aracıyla doğru uyumu keşfet ve bağcıklarını bağla.
Her Koşuya Uygun
Araziler, yarışlar, uzun mesafe veya günlük koşular... Yılların uzmanlığıyla üretilen tasarımlardaki Zoom, Air ve React teknolojileri her koşucunun yanında. Böylece başlangıç çizgisine doğru ayakkabılarla ve öz güvenle çıkabilirsin.
Nike Run Club
Mükemmel koşu ayakkabını buldun. Peki sırada ne var? Nike Run Club uygulamasıyla koşu dünyasındaki yerini al. İster deneyimli, ister yeni başlayan amatör bir koşucu ol, NRC'nin rehberli koşuları, antrenman programları ve başarıları seni hem motive edecek hem de yolculuğunun her aşamasında ilerleme durumunu takip etmene yardımcı olacak.
Yarış İçin Üretildi
Yolda hızlı olmak istediğin zaman ihtiyacın olan teknoloji, Zoom'dur. En hızlı ayakkabılarımızın sahip olduğu bu önemli özellik, yüksek itiş gücü sunar.
Pistte hızlı koşmak istiyorsan aradığın çözümü atletizm ayakkabılarımız arasında bulabilirsin. Aileyle tanışmanın zamanı geldi. Bakalım onlara ayak uydurabilecek misin?
Kısa Koşular İçin Üretildi
Kendini zorlamadığın veya çıplak ayak hissini yaşamak istediğin kısa, rahat koşular için pek çok ayakkabımız var.
Joyride ve Free ile koşundan maksimum verim al.