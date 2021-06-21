Yoga, Kuvvet Çalışması Sayılır mı?

Yogayı Rutinine Nasıl Eklemelisin?

Bilim, kuvvet antrenmanı rutinini tamamlaması için yoga yapıyorsan her hafta iki saatini mat üstünde geçirmenin faydalı olacağını söylüyor. Ancak yoga ana kuvvet çalışması kaynağınsa daha fazla yoga yapmalısın. Porcari, "Haftada beş gün yoga yaparsan ve zorlandığın duruşları yapmaya çalışırsan maksimum faydayı alırsın." diyor. Yoga yapma sıklığını artırmak, kaslarını her hafta zorlayarak çalıştırmak için gereken yoğunluğu sağlayacaktır.



Ayrıca ağırlık kaldırma çalışmalarında olduğu gibi aşamalı yükleme ilkesini (yani kasların zorluğa alıştıkça zorluk seviyesinin düzenli olarak artırılması) uygulamalısın. Bu nedenle, Gothe'nin çalışmasındaki yoga programı kolay hareketlerle başlıyor ve haftalar geçtikçe aşamalı olarak zorlaşıyordu. Gothe, şöyle diyor: "Set sayısını, tekrar sayısını veya duruşu koruma süresini artırma gibi geleneksel kuvvet antrenmanlarında kullanılanlara benzer ilkeler kullandık."



Amacın ister sadece yoga yapmak ister spor salonundaki performansını artırmak için yogayla kaslarını kuvvetlendirmek olsun, bu ipuçları işine yarayacaktır.



Çalıştırdığın kasları düşün.

Porcari, "Bir kas grubuna odaklandığın zaman o kasları daha çok çalıştırabilirsin." diyor. Kasların daha çok çalışması ise daha kuvvetli olmak anlamına gelir: "Duruşlarında bir amaca yöneliyorsan vücudun sana geri bildirim verir. Vücudunun kendisini nasıl hissettiğini ve ne kadar çok çalıştığını izlemiş olursun. Sonra da yaptığın hareketleri buna göre ayarlayabilirsin." Örneğin, üçüncü savaşçı duruşunda kalça kaslarının ateş aldığını düşün ve dengede durmaya çalışırken harekete geçmelerini hisset.

Duruşun hakkını ver.

Sandalye duruşunu baştan savma ya da hakkını vererek yapabilirsin. Pocari, "Bazı insanlar sadece biraz çömelir. Bu, kalça ve kuadriseps kaslarını bir noktaya kadar çalıştırır. Bazı insanlar ise bacaklarını 90 derece büker. Bu da duruştan maksimum verim almayı sağlar." diyor. Bu durum diğer duruşlar için de geçerli.

Duruşu çabuk bırakma.

Porcari'ye göre duruşları ne kadar uzun süre korursan kuvvetin ve dayanıklılığın o kadar çok sınanır. Yük altında geçen süre kasların daha çok zarar görmesine neden olur ve bu da kasların daha güçlü bir şekilde geri dönmesine yardımcı olur. Kuvvet antrenmanlarında olduğu gibi bir hareket kolay geliyorsa muhtemelen vücuduna fazla etkisi olmuyordur.

Kendini akışa bırak.

Zorluk seviyesini artırmak için yaratıcılığını konuştur. Eğitmen chaturanga yapmanı söylediği zaman araya iki üç şınav sıkıştırabilirsin. Veya ikinci savaşçı için uzattığında kollarını sıkıp bırakabilirsin. Yoga yaparken vücudunun sesini dinle ve kendi mini kuvvet yarışmalarını yap. Porcari şöyle diyor: "Omuzlarının veya ellerinin açısını değiştirmek bile çalışan kasları değiştirecektir."

Kuvvet çalışmalarından söz açılmışken en önemli kasını, yani beynini zorlamaya ne dersin? Porcari, "Sana zor gelen duruşları veya akışları yavaş yapmak ve tekrarlamak, sana kendini nasıl zorlayacağını öğretir. Bunun faydasını da diğer tüm fitness çalışmalarında görürsün." diyor.