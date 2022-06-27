Yoga, Kuvvet Çalışması Sayılır mı?

Wisconsin-La Crosse Üniversitesi klinik egzersiz fizyolojisi programı direktörü John Porcari'ye göre, yoganın hem kas kuvvetine (çok yüksek ağırlıklarla tek bir squat yapma kabiliyeti) hem de dayanıklılığa (arka arkaya birkaç squat yapma kabiliyeti) katkısı var. Porcari liderliğinde yapılan ve American Council on Exercise dergisinde yayınlanan küçük bir çalışmada, haftada üç kez Hatha yoga yapan kadınlar hiç yoga yapmayanlardan ortalama altı şınav ve 14 mekik daha fazla çekebiliyordu. Bu, kulağa yüksek gelmeyebilir ama başka direnç antrenmanı yapmadıkları düşünüldüğünde, kaydettikleri gelişim şüphe götürmez hale geliyor.



Başka bir çalışma, yoganın kuvvetlenmede hafif serbest ağırlıklar ve direnç bantları kullanmak kadar etkili olabileceğini buldu. Çalışmanın yazarı olan Urbana-Champaign merkezli Illinois Üniversitesi Egzersiz Fizyolojisi Laboratuvarı direktörü Dr. Neha Gothe şöyle diyor: "Yoga duruşları ve geçişleri, kuvveti artıran vücut ağırlığı egzersizlerini taklit eder. Duruşları korumak ise bir çeşit izometrik antrenmandır. Yük altında geçirdikleri süreyi artırarak kaslarını kuvvetlendirirsin."



Plank duruşunu ele alalım. Plank; omuzlarını, göğsünü ve karın kaslarını güçlendirmek için ideal olan bir kuvvet antrenmanıdır. Porcari, "Yüksek plank'ten alçak plank'e yapılan yoga geçişi [chaturanga] omuzlarını, göğsünü ve triseps kaslarını çalıştırır." diyor. Bunun dışında tekne duruşu gibi karın kası egzersizleri ile kuadriseps ve kalça kaslarını çalıştıran yoga squat'ları, tanrıça ve savaşçı duruşları olduğunu ekliyor.



Ancak yoga, kuvvet kazanımları açısından seni ancak bir noktaya kadar götürebilir. Çünkü zorluğu sürekli artırsan bile (bunu nasıl yapacağına birazdan değineceğiz) eninde sonunda en gelişmiş duruşlarda bile bir platoya ulaşırsın.



Bununla birlikte, çalışmalar yoganın dengeni, esnekliğini ve hareket kabiliyetini geliştirerek seni fitness hedeflerine yaklaştırabileceğini gösteriyor. Yani ağırlık istasyonundan çıkmasan bile birkaç aşağı bakan köpek duruşu yapmanın faydasını görebilirsin.