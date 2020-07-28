6 Basit Meditasyon İpucu

İnsanların otururken, antrenman yaparken veya yarışırken anı yakalayıp anda kalmasına yardımcı olmak için çalışan Jones Bell, düzenli olarak meditasyon yapmaya başlamana yardımcı olacak altı konsept paylaşıyor.
- Bir Uzmandan Yardım Al
Daha önce hiç meditasyon yapmadıysan yardım almak için bir rehber kullanmaktan çekinme (örneğin Headspace uygulaması). Ufaktan başlayıp ustalaşmanı sağlayacak bir seri bul.
- Günlük Alışkanlık Haline Getir
Başlangıçta hangi sıklıkta meditasyon yaptığın, ne kadar uzun yaptığından daha önemlidir. Yani her gün 10 dakika meditasyon yapmak, haftada bir kez bir saat meditasyon yapmaktan iyidir. Her gün aynı saatte, aynı yerde meditasyon yapmaya çalış. Başlangıçta süreyi uzun tutma; rutinini oturttuktan sonra meditasyon süreni artır.
- Rahat Et
Bir mindere veya sırtını destekleyen bir sandalyeye oturabilirsin. "Mükemmel" meditasyon duruşunu dert etme. Önemli olan, vücudundaki gerginlikleri atabilmendir.
- Hareket Ederken Yap
Yerinde duramıyorsan sessiz bir açık alanda yürüyerek meditasyon yapmayı dene. Bir yöne doğru yavaş ve kararlı bir şekilde 10-15 adım at; yürürken ayaklarının kalkıp inmesine odaklan. Dur, nefes al, düşüncelerin gelip gitmesine izin ver, ardından geriye dön ve geldiğin yolu izle.
- Odaklan
Bilinçli olmak, yaptığın her şeyde anın içinde olmaktır. Meditasyon yaparken düşüncelerine, duygularına ve algılarına şahit olmaya çalış ama onları tutma. Er geç bunu antrenmanlara, güç toplamaya, ilişkilere ve dahasına uygulayabilirsin.
- Kendine Bir Aylık Süre Tanı
Değişim bir gecede olmaz. Başlangıç tarihini not et ve bir ay düzenli olarak meditasyon yapmaya söz ver. Bu, zihinsel kasını güçlendirip her gün daha bilinçli olmanı sağlayacaktır.