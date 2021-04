Öz Güveni Artırma Yolları

01. Kendine güvenene kadar güveniyormuş gibi yap.



55 çalışmanın yer aldığı bir incelemeye göre ayakta veya otururken dik durmak ve "güçlü duruş" takınmak (yani omuzlar geride, göğüs hafifçe öne çıkık, çene yukarıda durmak ve göz teması kurmak) kendini daha güçlü, becerikli ve korkusuz hissetmeni sağlayabilir. Bu yüzden ebeveynlerinin sözünü dinle ve dik dur. Kaygı ve depresyon üzerine uzmanlaşan Chicago'lu lisanslı klinik sosyal görevlisi ve psikoterapist Kelley Kitley, "Kambur veya sinik durmak, nefesimizi kısıtlar ve kendimizi miskin veya küçük hissetmemize neden olur. Psikolojik olarak bu, aşağılık hissini yansıtır." diyor.



Doğru giysileri giymek de sana güç verebilir. Goodnight, "Kendine şu soruyu sor: 'Kendime güveniyor olsaydım ne giyerdim?'" diyor. Örneğin, bir işe girmeden önce güzel bir takım elbise alabilir ya da doğa yürüyüşlerine alışma evresinde daha iyi yürüyüş ekipmanlarına yatırım yapabilirsin. Kitley, araştırmalara göre doğru giysilerin kendini daha iyi görmene yardımcı olacağını ve bunun da başarı için gereken zihinsel avantajı sunabileceğini söylüyor.

02. Risk al.



"Öz güven kazanmak için risk almak gerekir." diyen Kitley, rahat ettiğin sınırların dışına çıkıp bunun hiç de korkulacak bir şey olmadığını gördüğün zaman hayatın her alanında kendine güvenmeye başlayacağını söylüyor.



Risk almaya alışmanın kolay bir yolu var: Canın biriyle sohbet etmek istediği bir anda, hiç tanımadığın biriyle konuşma başlat. Alman gereken risk küçük olsa da (en kötü ihtimalle sana garip garip bakar), incinme ihtimalini göze almış olursun. Yeni bir bağlantı kurmanın getireceği öz güven ise senin için büyük bir kazanım olabilir.



Kitley ve Goodnight, spor salonu veya asansörde her gün gördüğün birine küçük, dürüst bir iltifatta bulunmanı öneriyor. Goodnight şöyle diyor: "Çevrendeki kişilerin hangi yönlerini sevdiğini düşünmeyi alışkanlık haline getir. Bu, günlük etkileşimlerinde daha kolay ve doğal bir şekilde iltifatta bulunmana yardımcı olur. Kişi seninle göz teması kurduğunda veya gülümsediğinde ona iltifat edebilirsin."





03. Başarılarını kağıda dök.



Kendine güvenini artırmak için geçmişteki başarılarının örneklerini bir yere yaz. Kitley, "Bunlar o güne kadar zor işler başarmış olduğunu kanıtlar ve öz güvenini üzerine inşa edebileceğin bir temel sunar." diyor. Sonra bu listeyi banyo aynası veya kahve makinesinin yanı gibi sık sık göreceğin bir yere koy ya da telefonunun kilit ekranının arka planı olarak ayarla.



Yeni başarılarını not etmeyi de unutma. Özellikle zor zamanlarda, her hafta iyi yaptığın bir iki işi listeye ekle. Final haftasında iyi bir proje hazırladıysan veya uykusuz bir akşamın ardından yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yaptıysan listene ekleyebilirsin. Kitley, listenin uzadığını görmenin başarılarını takip etmek için somut bir yol sunacağını ve ilerleme kaydettiğini sana göstereceğini söylüyor. Ayrıca başarısızlık yaşasan bile toparlanıp ilerleyebileceğini sana hatırlatacaktır. Kitley şöyle diyor: "Öz güveninin kanıtlarını görmek, düşündüğünden daha iyi olduğunu sana gösterir. Bu sayede kendinle gurur duyarsın ve daha çok risk almaya, yeni şeyler yapmaya ve daha büyük hedeflerin peşinden koşmaya motive olursun."







Çok geçmeden sen de kendinden emin olan kişilerden olacaksın. Sana güvenimiz tam.