Öz Güveni Artırma Yolları

Profesyonel sporcular, süper modeller veya gözü pek ablan gibi bazı insanlar sana doğuştan öz güvenli gibi gelir, değil mi? Pek sayılmaz.

Kaygı üzerinde uzmanlaşan Atlantalı lisanslı klinik psikolog Dr. Jessica M. Goodnight, "Kendini ortaya koyup işlerin bazen yolunda gidebildiğini fark ettiğin deneyimler sayesinde öz güven kazanırsın." diyor ve ekliyor: "Bunu yaptığında kaçınılmaz olarak başarısızlığı da tecrübe edersin. Bu durumda dirençliysen ve başarısızlık duygusunu üstünden atabilirsen öz güvenini artırma şansını da elde edersin."

Yeni bir antrenmana veya spora başlarken, birkaç kez denedikten sonra üstün başarı göstermek yerine tutarlı bir şekilde çaba sarf ederek en çok gelişimi gösterirsin. Goodnight, öz güvenin tutarlı olmayı kolaylaştırdığını söylüyor. Yani bu ikisini ayrılmaz bir ikili gibi düşünebiliriz.

Yine de ilk adımı atmak korkutucu olabilir. İlk adımı atmana yardımcı olacak bu stratejilerle seni hedeflerine yakınlaştıracak o derin, sarsılmaz öz güveni kazanmaya başla.