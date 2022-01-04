Öz Güveni Artırma Yolları

Hedeflerinin Peşinden Daha Büyük Bir Öz Güvenle Koş
Rehberlik
"Bunu yapabilirim." diyerek çok şey başarabilirsin. Uzmanların desteğiyle hazırlanan bu adımları uygulayarak öz güven kazan.
- Hedeflerine yönelik gerçek bir ilerleme kaydedebilmen için ihtiyaç duyduğun şey öz güven olabilir.
- Doğru yaklaşımla hem zaferler hem de "başarısızlıklar" aracılığıyla öz güven inşa edebilirsin.
- Araştırmalar, doğru giysileri giymenin o zihinsel teşviği sana sunabileceğini söylüyor. Yeni bir stil isteyen var mı?
İşte bilmen gerekenler...
Profesyonel sporcular, süper modeller veya gözü pek ablan gibi bazı insanlar sana doğuştan öz güvenli gibi gelir, değil mi? Pek sayılmaz.
Kaygı üzerinde uzmanlaşan Atlantalı lisanslı klinik psikolog Dr. Jessica M. Goodnight, "Kendini ortaya koyup işlerin bazen yolunda gidebildiğini fark ettiğin deneyimler sayesinde öz güven kazanırsın." diyor ve ekliyor: "Bunu yaptığında kaçınılmaz olarak başarısızlığı da tecrübe edersin. Bu durumda dirençliysen ve başarısızlık duygusunu üstünden atabilirsen öz güvenini artırma şansını da elde edersin."
Yeni bir antrenmana veya spora başlarken, birkaç kez denedikten sonra üstün başarı göstermek yerine tutarlı bir şekilde çaba sarf ederek en çok gelişimi gösterirsin. Goodnight, öz güvenin tutarlı olmayı kolaylaştırdığını söylüyor. Yani bu ikisini ayrılmaz bir ikili gibi düşünebiliriz.
Yine de ilk adımı atmak korkutucu olabilir. İlk adımı atmana yardımcı olacak bu stratejilerle seni hedeflerine yakınlaştıracak o derin, sarsılmaz öz güveni kazanmaya başla.
1. Kendine güvenene kadar güveniyormuş gibi yap.
55 çalışmanın yer aldığı bir incelemeye göre ayakta veya otururken dik durmak ve "güçlü duruş" takınmak (yani omuzlar geride, göğüs hafifçe öne çıkık, çene yukarıda durmak ve göz teması kurmak) kendini daha güçlü, becerikli ve korkusuz hissetmeni sağlayabilir. Kaygı ve depresyon üzerine uzmanlaşan Chicagolu lisanslı klinik sosyal görevlisi ve psikoterapist Kelley Kitley, "Kambur veya sinik durmak, nefesimizi kısıtlar ve kendimizi miskin veya küçük hissetmemize neden olur. Psikolojik olarak bu, aşağılık hissini yansıtır." diyor.
Doğru giysileri giymek de sana güç verebilir. Goodnight, "Kendine şu soruyu sor: 'Kendime güveniyor olsaydım ne giyerdim?'" diyor. Örneğin, bir işe girmeden önce güzel bir takım elbise alabilir ya da ağırlık kaldırmaya alışma evresinde daha iyi antrenman giysilerine yatırım yapabilirsin. Kitley, araştırmalara göre doğru giysilerin kendini daha iyi görmene yardımcı olacağını ve bunun da başarı için gereken zihinsel avantajı sunabileceğini söylüyor.
2. Risk al.
"Öz güven kazanmak için risk almak gerekir." diyen Kitley, konfor alanının dışına çıkıp bunun tatmin edici bir şey olduğunu gördüğün zaman hayatın her alanında kendine güvenmeye başlayacağını söylüyor.
Risk almaya alışmanın kolay bir yolu var: Hiç tanımadığın biriyle konuşma başlat. Alman gereken risk küçük olsa da (en kötü ihtimalle sana garip garip bakar), incinme ihtimalini göze almış olursun. Yeni bir bağlantı kurmanın getireceği öz güven ise senin için büyük bir kazanım olabilir. Kitley ve Goodnight, spor salonu veya asansörde her gün gördüğün birine küçük, dürüst bir iltifatta bulunmanı öneriyor ve kişi seninle göz teması kurduğunda veya gülümsediğinde bunu bir işaret olarak görmeni söylüyor.
3. Başarılarını kağıda dök.
Ne kadar harika biri olduğunu kendine hatırlatmak için geçmişteki başarılarının örneklerini bir yere yaz. Kitley, "Bunlar o güne kadar zor işler başarmış olduğunu kanıtlar ve öz güvenini üzerine inşa edebileceğin bir temel sunar." diyor. Sonra bu listeyi banyo aynası veya kahve makinesinin yanı gibi sık sık göreceğin bir yere koy ya da telefonunun kilit ekranının arka planı olarak ayarla.
Yeni başarılarını not etmeyi de unutma. Özellikle zor zamanlarda, her hafta iyi yaptığın bir iki işi listeye ekle. Final haftasında iyi bir proje hazırladıysan veya uykusuz bir akşamın ardından yüksek yoğunluklu interval antrenmanı yaptıysan listene ekleyebilirsin. Kitley, listenin uzadığını görmenin başarılarını takip etmek için somut bir yol sunacağını ve ilerleme kaydettiğini sana göstereceğini söylüyor. Ayrıca başarısızlık yaşasan bile toparlanıp ilerleyebileceğini sana hatırlatacaktır.
Kitley şöyle diyor: "Öz güveninin kanıtlarını görmek, düşündüğünden daha iyi olduğunu sana gösterir. Bu sayede kendinle gurur duyarsın ve daha çok risk almaya, yeni şeyler yapmaya ve daha büyük hedeflerin peşinden koşmaya motive olursun." Tabii, sonra bu hedeflere de ulaşırsın.
Yazan: Marygrace Taylor
Çizen: Davide Bonazzi
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