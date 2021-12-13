Psikologlara Göre Daha Mutlu Bir Hayat Sürmenin 3 Yolu

Nasıl işler: Yemek yemek ve alışveriş yapmak keyifli olmasına rağmen, etkileşimli bir aktivite yapmak seni daha mutlu eder. Etkileşimli aktiviteleri yaparken dış dünyayla bağın kopar (uzun bir koşuda odaklandığını, mükemmel bir kitabın seni içine çektiğini ve yoga sırasında konsantre olduğunu düşün). Joy From Fear kitabının yazarı klinik psikolog Dr. Carla Marie Manly, böyle bir durumda sana nasıl hissettiğin sorulursa "mutlu" yanıtını vermekten çok huzurlu olduğunu söyleyeceğini belirtiyor. Bir akış halinde olursun ve kendini tamamen verdiğin için beynin konuşmayı bırakır.

Dene: Kendini ne zaman bir işe kaptırdığının farkında olduğunu düşünüyoruz (o işten keyif de almalısın, yani Zoom toplantıları sayılmaz). Ama eskiden yaptığın şeyler önemini yitirdiyse veya artık ilgini çekmiyorsa başa dönmenin zamanı gelmiş demektir. Manly, "[Aktivitenin ortasındayken] daha fazlasını istediğini söylüyorsan o aktivite ilgini çekiyor demektir." diyor.

Önce güçlü yanlarına hitap eden aktiviteleri bulmaya çalış. Manly, "Bir aktiviteye ne kadar çok yatırım yaptığını düşünürsen ona o kadar çok ilgi duyarsın." diyor. Öğrenmeyi seviyorsan yeni bir spor yapmayı dene. Oturma odanı ormana mı çevirdin? Bir kolektif tarım topluluğuna katıl ve kendi alanında sebze yetiştir. Gördüğün güzel şeyleri fotoğraflamadan duramıyor musun? Sana yakın müzeleri gez ya da fotoğrafçılık kursuna yazıl.

Yapacağın aktiviteyi bulmakta zorlanıyorsan başkalarından fikir almayı da deneyebilirsin. Green, ilgini çeken veya seni mutlu eden aktiviteleri partnerine veya arkadaşına sormanı öneriyor. Bir başka alternatif de günlük tutmak: Her gün konsantre olduğunu, anlamlı bir şey yaşadığını veya iyi olduğunu düşündüğün üç anı yaz. Sonra bunun nedeni üzerine düşün. Araştırmalar sırf bu aktivitenin bile kendini mutlu hissetmeni sağlayabileceğini gösteriyor. Üstelik zaman içinde, değer verdiğin aktiviteleri bulmana da yardımcı olabilir.