寒い季節に最適なランニングギアの選び方

オフシーズンなし：寒い季節のランニングウェア
購入ガイド
Nikeの最高のパフォーマンステクノロジーを搭載した冬のランニングギアで、プロのように重ね着するコツをマスターしましょう。
寒い中を走るからといって、手が凍えたり歯がガタガタ震えたりする必要はありません。適切な重ね着と適切なNikeテクノロジーを身に付ければ、悪天候など存在しません。
快適さを損なうことなく、冬の寒さの中でもランニングを楽しむには、重ね着のコツを学ぶことが重要です。体が温まるにつれて、体の状態に合ったウェアを身につけましょう。つまり、肌から汗を吸収して素早く蒸発させるインナー、熱を閉じ込めるミドルレイヤー、そして風や雨、雪から身を守るアウターレイヤーなどです。身につけるギアを正しく選べば、どんな気温でも、天候に対応し、動き続けることができます。
夜明け前のテンポランに挑戦する時でも、一年で最も寒い日に長距離を走る時でも、目指すのはただ一つ。オーバーヒートすることなく、暖かさを保つこと。ここでは、Nikeの優れた高機能アパレルのイノベーションを活かした、寒い季節のランニングウェアの選び方をご紹介します。
速乾性に優れたインナー
インナーは寒さから身を守る最初の防御。しかし、ここで目指すのは保温性を高めることではありません。まずはムレ対策を考えましょう。肌に直接着用するようにデザインされたこれらのレイヤーは、Nike Dri-FITテクノロジーを採用しており、ランニング中に汗を素早く吸収・発散し、低温下で濡れたウェアを着ていることで感じる寒さを防ぎます。
インナートップス
洗練されたタンクトップからスリムなショートスリーブのTシャツ、ぴったりとしたロングスリーブのレイヤーまで、Nikeは寒い季節のランニングウェアをコーディネートするためのトップスを幅広く取り揃えています。
軽量デザインで通気性を重視するなら、ナイキ ファスト ランニングシングレットやナイキ ランニングシングレットがおすすめ。どちらも、Nike Dri-FITテクノロジーと柔らかくて動きを妨げない素材でデザインされたノースリーブです。ぴったりとしたナイキ プロ ノースリーブ トップは、速乾性のテクノロジーと伸縮性のあるニット素材、フラットな縫い目を組み合わせることで、快適で体にぴったりフィットするため、何キロも走ってもサポート感が持続します。通気性を重視してデザインされた、速乾性のナイキ スウィフト ランニングタンクトップは、ウエストに向かって細くなるデザインで重ね着しやすいのが特徴。Dri-FITテクノロジーを採用した、軽量で伸縮性のある ナイキ トレイルランニング タンクトップは、縫い目を最小限に抑えて肌への摩擦を軽減します。
ショートスリーブのトップスの方がお好みなら、ナイキ ストライド ランニングトップ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付きがおすすめ。脇の下の摩擦を軽減するラグランスリーブと、優れた涼感をもたらすDri-FIT ADVテクノロジーを採用した軽量トップスで、ランニングに集中できます。摩擦を軽減するデザインのナイキ スウィフト ランニングトップは、軽量で速乾性に優れた素材と、通気性を高める大きなメッシュの背面パネルを組み合わせています。
ぴったりフィットするロングスリーブトップスで、さらにインナーのカバー性能を高めましょう。摩擦を軽減するラグランスリーブを採用したナイキ ストライド ランニング ロングスリーブ トップは、軽量のニット素材とDri-FIT ADVテクノロジーを取り入れ、さらりとした状態を保ちます。ナイキ スウィフト ランニング ロングスリーブは、肌の動きに合わせて滑らかにフィットするデザイン。軽量素材を使用。汗を肌から逃がすだけでなく、紫外線もブロック。
タイツとレギンス
インナーとして着用する場合は、薄手で速乾性のタイツやレギンスを選びましょう。ナイキ フェノム ランニングタイツはその好例です。下腿部に速乾性の素材を配置、ランナーの協力を得て熱がこもりやすい部分に最適な通気性のソリューションを追求。柔らかく伸縮性のあるフレンチテリー素材を使用した ナイキ プロ ウォーム タイツは、気温が下がる時期に最適です。Nike Dri-FITテクノロジーとメッシュパネルを組み合わせることで、どんなに長距離を走っても、涼しくドライな状態をキープします。
レギンスなら、ナイキ スウィフト ランニングレギンスのようなスタイルが、速乾性に優れたDri-FITテクノロジーと、効果的に配置された通気孔が、汗をかいても湿気を逃がします。脚部の内側の縫い目のないデザインは、摩擦を軽減し、長距離を走ることができます。より多くの収納が必要なら、8つのポケットと速乾性テクノロジーを備えたナイキ トレイル ランニング レギンスがおすすめ。
温度調節機能付きミッドレイヤー
暖かさに関しては、ミッドレイヤーが大きな役割を果たします。オーバーヒートを防ぐには、断熱性と通気性の両方を兼ね備えたアイテムが必要です。ナイキは、この絶妙なバランスを念頭に置いて、ナイキ Therma-FITテクノロジーを開発しました。暑すぎることなく、体温を閉じ込めるのに役立ちます。
ミッドレイヤートップス
ナイキ 1/2ジップ ランニングトップ リフレクティブ（再帰反射）アクセント 付き は、軽くて暖かい着心地に加え、速乾性に優れたテクノロジーを採用。柔らかい起毛素材が体幹部を暖かく保ち、ハーフジップデザインで通気性を確保し、暑さを防ぎます。袖全体に反射性の糸を使用しているため、暗闇でのランニングに最適なミッドレイヤーです。ナイキ スウィフト 1/4ジップ ランニングトップ リフレクティブ（再帰反射）アクセント付きは、温度調節を可能にするTherma-FIT ADVテクノロジーと驚くほど柔らかい素材を使用し、寒い気温でのトレーニングに最適な心地よい着心地を実現。ジッパー付きポケットで小物を安全に収納でき、サムホールは寒さから手を保護します。
ベスト
冬のランニング用にデザインされたベストでウォームアップ。ナイキ リフレクティブ ランニングベストは、Therma-FIT ADVテクノロジーと軽量の合成断熱素材を組み合わせ、体幹部の温度を安定させます。撥水性のあるカバーが必要な場合は、ナイキ エアロロフト ダウン ランニングベストがおすすめです。Therma-FIT ADVテクノロジー、心地よいダウン断熱素材、撥水加工を施したシェル素材を組み合わせ、雨の日も暖かくさらりとした状態をキープ。
ナイキ スウィフト ランニングベストは、快適なTherma-FITテクノロジーと撥水加工を施したシェル、軽量の合成断熱素材を組み合わせています。伸縮性のあるニットのバックパネルが、歩幅を動かす余地を与え、ウエストのドローコードが冷たい風をシャットアウトします。反射性と暖かさをお求めの場合は、ナイキ スウィフト リフレクティブ（再帰反射）ランニングベストをおすすめです。ナイキの高度な温度調節Therma-FIT ADVテクノロジーと合成断熱素材、全面に反射加工を施した外側のシェル素材を組み合わせ、早朝や深夜のランニング中も暖かく過ごせます。
パンツ、レギンス、ショートパンツ
冬のランニング用にデザインされたナイキ ランニングパンツ リフレクティブ（再帰反射）アクセント付きは、汗を吸収するテクノロジーと伸縮性のあるウーブン素材を組み合わせ、脚の下部には反射性の糸を使用しています。寒い時期でも、暑くなるまで走る方は、ナイキ2-in-1リフレクティブ（再帰反射）ランニングショーツをおすすめします。ぴったりとした伸縮性のあるインナーショーツと、ゆったりとした反射性のあるアウターショーツを組み合わせることで、サポート力、カバー力、動きやすさのバランスが取れた2 in 1デザインです。ナイキ Dri-FIT ADVは、進化した冷却システムと速乾テクノロジーを搭載。さらりと快適な状態をキープします。
厚手で着心地の良いナイキ スウィフト ランニングレギンス リフレクティブ（再帰反射）アクセント付きで、冬のランニングに暖かさと反射性をプラスしましょう。温度調節Therma-FIT ADVテクノロジーを柔らかい起毛ニット素材にプラスし、風や寒さからしっかり保護します。3つのポケットでたっぷり収納でき、ウエストバンドのドローコードでしっかりフィットします。ショートパンツをお探しの場合は、ナイキ スウィフト 2-in-1 ランニングショートパンツ リフレクティブ（再帰反射）アクセント付きをおすすめします。伸縮性のある吸汗性のインナーショーツとゆったりとしたアウターショーツを組み合わせることで、一歩一歩の動きに最適なカバー力を発揮します。
耐候性のアウターレイヤー
冬には、大雪、強風、凍雨、極寒など、あらゆる天候が訪れます。つまり、アウターレイヤーは保護性がすべてです。Nike Storm-FITテクノロジーや撥水性のあるRepelテクノロジーを取り入れた一枚が、しっかりとカバーしてくれます。ジャケットの良さは、ランニングを短く切り上げるか、最後までやり遂げるかの違いを生むことがあります。
軽量でテクノロジーを満載したナイキ エアロスイフト ランニングジャケットは、Storm-FITテクノロジーにより風と雨の両方をブロックします。さらに、Nikeの革新的なAerogamiテクノロジーは、汗をかいたときに小さな翼のような通気口を開くことで、最も必要なときに空気の流れを作り出し、クールダウンを促進します。2つのテクノロジーを組み合わせることで、このジャケットは通気性と耐候性を備えたレイヤーを構成します。
かさばりを抑えながら暖かさを重ねられるようにデザインされた ナイキ エアロロフト ランニングジャケットは、高度なTherma-FITテクノロジーとダウン断熱素材を組み合わせ、寒い日でも暖かさをキープします。撥水加工仕上げにより、小雨の中でも水をはじき、さらりとした状態をキープします。必要なときに使えるパッカブルフードは、使わないときは襟の中に簡単に収納できます。ウィメンズのナイキ スウィフト ランニングジャケットは、Therma-FITテクノロジーと撥水加工を施したシェルを組み合わせ、雨天でも軽くて暖かい着心地を実現します。
収納可能なジャケットの方がお好みなら、この軽量で撥水性のある ナイキ ストライド ランニングジャケットをおすすめします。サイドポケットに収納できるので、外出先でも便利です。滑らかなナイロン素材は紫外線もブロックするため、どんな天候でも準備万端です。ナイキ スウィフト ランニングジャケットは、サイドポケットに収納できるため、持ち運びや保管が簡単です。Nikeの撥水性のあるRepelテクノロジーにより、雨天でのランニングにも対応します。
快適でクッション性のあるソックス
クッション性のある良いソックスの力を過小評価してはいけません。寒い時期にランニングをするとき、足には暖かさが必要です。しかし、水ぶくれを防ぐためには、通気性、戦略的なクッション性、汗を吸収する力も必要です。ナイキ ランニングコレクションのソックスは、さまざまなシルエット、素材、重さのものがあり、寒い中でも何キロも走り続けられるようサポートします。Nikeのプロダクトマネージャーであるライザ ウルフは、このソックスについて「2年間の研究開発とランニングコミュニティからの直接的な洞察から生まれた、これまでで最高のパフォーマンスを誇るランニングソックス」と説明しています。
ナイキ ライトウェイト ウール クルー ソックス
冬のコンディションに最適なこのソックスは、軽量構造にNikeの発汗吸収テクノロジーと快適なウール糸を組み合わせ、通気性と暖かさを実現しています。クルー、マイクロクルー、ノーショーなど、すべてのシルエットは、アーチやアキレス腱などの主要な部分をサポートすることで、水ぶくれを軽減するように設計されています。
ナイキ ランニング ミッドウェイト クルー ソックス
寒い日のランニングにも毎日のランニングにも対応するようデザインされた、汗を吸収するテクノロジーと、かかととつま先に戦略的に配置されたマイクロクッションで、足を快適に保つ多用途なソックスです。非対称の土踏まずサポートが土踏まずを包み込み、ナイキのヒールロックテクノロジーがしっかりとしたフィット感を実現します。
暖かくて快適なアクセサリー
体幹部と足はカバーしました。耳、首、頭、手はどうでしょうか？ヘッドバンド、ネックウォーマー、キャップ、グローブで冬のランニングウェアを完成させましょう。
グローブ
温度調節を行うNike Therma-FITテクノロジーを搭載したNike Pacer Midweightランニンググローブは、寒い季節のランニングに欠かせないアイテムです。袖口の速乾性に優れた素材により、手をドライに保ちます。また、タッチスクリーン対応の指先で、ランを中断することなくNike Run Clubアプリでデータを確認できます。
ビーニー、キャップ、ヘッドバンド
寒い日の装備にキャップを加えることで、頭から熱が逃げないようにします。さらに快適に過ごすには、ナイキ ピーク カフ ランニング ビーニーがおすすめです。柔らかく伸縮性のある素材とナイキのDri-FITテクノロジーを使用し、暖かくドライな状態をキープします。デザインはしなやかで、ランニング中に暑くなったらポケットに簡単に収納できます。反射性と汗を吸収する力をお求めなら、このナイキ フライキャップがおすすめです。通気性に優れた伸縮性のある素材に、Nikeの高度な速乾性テクノロジーを採用し、涼しい状態を維持します。耳元を少しだけ暖めたいときは、ナイキ ストライク エリート ヘッドバンドを身につけましょう。柔らかいフリース素材を使用し、耳を覆う幅広デザインです。
ネック ラップ
ナイキ ネックウォーマーは、軽さを保ったまま暖かさをプラスします。さまざまな着用方法が可能なデザインの、この速乾性のネックゲイターは、首の周りや顔の下側、耳までも暖かく保つことができ、汗で不快になることもありません。鼻の上まで引き上げてカバー範囲を広げたり、首の周りに巻いたり、バンダナスタイルにして耳と頭を覆ったりできます。
スリーブ
長袖のレイヤーを着たくないけれど、少しだけカバーしたい場合は？ナイキ ゾーンド アームスリーブのデュアルニットデザインは、体の高温ゾーンを活用して、ナイキの速乾性テクノロジーとシームレスなデザインで、通気性のある暖かさと集中的なサポートを提供します。
冬用ランニングシューズ
シューズは年間を通して重要ですが、寒い日や雨天で走る場合はさらに重要です。滑りやすい道路やぬかるんだトレイルを走るには、トラクションと防水保護のあるランニングシューズが必要です。
寒い季節に最適なNikeランニングシューズのガイドをチェックしましょう。