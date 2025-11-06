寒い季節に最適なランニングギアの選び方

洗練されたタンクトップからスリムなショートスリーブのTシャツ、ぴったりとしたロングスリーブのレイヤーまで、Nikeは寒い季節のランニングウェアをコーディネートするためのトップスを幅広く取り揃えています。

軽量デザインで通気性を重視するなら、ナイキ ファスト ランニングシングレットやナイキ ランニングシングレットがおすすめ。どちらも、Nike Dri-FITテクノロジーと柔らかくて動きを妨げない素材でデザインされたノースリーブです。ぴったりとしたナイキ プロ ノースリーブ トップは、速乾性のテクノロジーと伸縮性のあるニット素材、フラットな縫い目を組み合わせることで、快適で体にぴったりフィットするため、何キロも走ってもサポート感が持続します。通気性を重視してデザインされた、速乾性のナイキ スウィフト ランニングタンクトップは、ウエストに向かって細くなるデザインで重ね着しやすいのが特徴。Dri-FITテクノロジーを採用した、軽量で伸縮性のある ナイキ トレイルランニング タンクトップは、縫い目を最小限に抑えて肌への摩擦を軽減します。

ショートスリーブのトップスの方がお好みなら、ナイキ ストライド ランニングトップ リフレクティブ (再帰反射) アクセント付きがおすすめ。脇の下の摩擦を軽減するラグランスリーブと、優れた涼感をもたらすDri-FIT ADVテクノロジーを採用した軽量トップスで、ランニングに集中できます。摩擦を軽減するデザインのナイキ スウィフト ランニングトップは、軽量で速乾性に優れた素材と、通気性を高める大きなメッシュの背面パネルを組み合わせています。

ぴったりフィットするロングスリーブトップスで、さらにインナーのカバー性能を高めましょう。摩擦を軽減するラグランスリーブを採用したナイキ ストライド ランニング ロングスリーブ トップは、軽量のニット素材とDri-FIT ADVテクノロジーを取り入れ、さらりとした状態を保ちます。ナイキ スウィフト ランニング ロングスリーブは、肌の動きに合わせて滑らかにフィットするデザイン。軽量素材を使用。汗を肌から逃がすだけでなく、紫外線もブロック。