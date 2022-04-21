Nikeおすすめのランニング用ハイドレーションベルトとベスト

体の正常な働きを維持するために、毎日十分な水を飲むことは欠かせない。 水分は、次のような体の機能を助ける。

正常な体温を保つ

関節の動きを滑らかにし、クッションの役割を果たす

脊髄など傷つきやすい組織を保護する

老廃物を排出する



気温が高い環境でのハードなエクササイズでは、特に水分補給が欠かせない。汗とともに、体から水分と電解質が失われるからだ。 電解質とは、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウムなどといった必須ミネラル。体内の水分バランスの維持、体温の調節、細胞間での栄養や老廃物の運搬、筋肉と神経系の適正な機能の促進といった役割を果たす。 ナトリウムは血圧の調整を助けることから、ワークアウト後に飲むために、ドリンクに塩をほんの少し加えるアスリートもいる。