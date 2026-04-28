メリッタ・バウマイスターによる特別エディション：ナイキ ボメロ プレミアムとペガサス プレミアム

メリッタ・バウマイスターによるNike ボメロとペガサス プレミアムのスペシャルエディション：自己表現と個性を大切にする人々のために
製品ニュース
ファッションデザイナーのメリッタ・バウマイスターが、人気のNikeランニングシューズを独自にアレンジ。このモデルは、自分の欠点を受け入れ、大胆であることを恐れない人々のために、スタイル、自己表現、個性を最も重要な要素としています。
- ハイエンド ファッションデザイナーのメリッタ・バウマイスターが、初のブランドコラボレーションとして、人気のNikeランニングシューズ、ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムの2モデルに自分らしいアレンジをプラス。
- メリッタのアレンジにより、高いファッション性と高い機能性が融合した、街での日常生活に最適なスタイリッシュなランニングシューズが生まれました。
- Nikeとメリッタによるボメロ プレミアムとペガサス プレミアムは、「誰にも見られていないかのように走れ」という発想に着想を得たもの。これは、自分自身のために走り、体を動かす喜びを再発見するというメッセージです。
- 両モデルは、2026年4月1日よりMelittaBaumeister.comで販売開始。続いて2026年4月7日には、ニューヨーク、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、北京、銀座、シンガポールのドーバーストリートマーケットで展開され、さらに、2026年4月8日よりSNKRSおよび世界各地のNikeおよびNBHDの一部取扱店で販売が開始されます。
ハイエンド ファッションと機能性が融合。Nikeとメリッタ・バウマイスターがタッグを組み、極上の快適さを誇るランニングシューズ、ボメロ プレミアムと、極上の反発力を備えたペガサス プレミアムを、日常のシティライフ向けにアップデートしました。造形的で高級感のある衣服デザインで知られるメリッタ・バウマイスター。その芸術的な視点が、二つのNikeの人気ランニングシューズに高いファッション性をもたらし、ランニングシューズが本当に誰にとっても、日常に寄り添う存在だということを体現しています。
自己表現を大切にするNikeランニングシューズ ファンにお知らせ。2026年4月第1週にMelittaBaumeister.com、SNKRS、世界各地の複数のドーバーストリート・マーケット、および世界中の一部のNikeストアとNBHDストアで発売します。
Nike ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムの違いは？
2025年10月に発売されたボメロ プレミアムは、普段のランニングでの快適さを重視したNikeのランニングシューズです。フルレングスの極めて柔らかいZoomXフォームミッドソールを採用することで、Nike ボメロ 18のクッション性をさらに進化させたモデルです。しかし、ボメロ プレミアムの最大の特長は、前足部とかかと部分に2つのAir Zoomユニットを配置し、極めて柔らかく弾むような履き心地を実現している点にあります。これに対して、2025年1月に登場したペガサス プレミアムは、Nike初の立体的なビジブルAir Zoomユニットを搭載し、最高レベルの反発力を持つことで知られています。
ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムは、重視するポイントがわずかに異なる、よく似たタイプのロードランニングシューズです。ボメロ プレミアムは、強化されたクッション性、パッド入りの柔らかいアッパー、そして幅広の安定感に優れたベースにより、
抜群に柔らかく、高い保護性を備えたシューズに仕上がっています。一方、ペガサス プレミアムは、やや硬めで、優れた反発力を備え、より力強い推進力を発揮。さらに、薄手で通気性に優れたアッパーを採用しています。
どちらも普段のランニングに最適ですが、ボメロ・プレミアムは、長距離ランニングでの快適性を維持するのに適しており、ペガサス・プレミアムは、ペースの速いランニングに適しています。
メリッタ・バウマイスターが、ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムにもたらすものとは？
メリッタのデザインは、Nikeの信念である「体ひとつあれば、誰もがアスリートだ」に共鳴し、スタイルにこだわりを持つアスリートに訴えかけます。メリッタは、既成概念にとらわれない美意識と、日常のデザインをワンランク上へと引き上げる手腕を持つ、理想的なコラボレーターです。
メリッタの手がけたヴォルメロ プレミアムとペガサス プレミアムは、トータルオレンジとボルトネオングリーンという大胆な色の選択と、レイヤードカラーが生み出す繊細な表情が特徴的な、まさに芸術作品です。すべてのシューズは手描きで、一足一足が異なります。メリッタの見解では、完璧さを追求するのではなく、自分の欠点を受け入れ、自分自身のために体を動かすという考え方につながっているのだという。「大切なのは、他の誰かのためではなく、自分自身のために走ることです」とメリッタ。
両モデルの細部に目を配ると、メリッタの目や手、全体にあしらわれたMBのロゴなど、個性をプラスするデザインディテールがあしらわれているのが分かります。
「ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムは、どちらも何十年にもわたってランニング コミュニティの定番となっているアイコニックなシリーズです」とメリッタ。「『誰にも見られていないかのように走れ』という視点から、日々走るランナーに不可欠なものを再解釈することで、意味のあるパラドックスを生み出すことができました。デザインはまるでアートのように躍動し、生命力に満ちています。ハンドペイントで仕上げられたボメロ プレミアムは、一足ごとに人の手の痕跡を刻んだ唯一無二の存在。ペイントは装飾ではなくその証を意味します。一方、ペガサス プレミアムは、大胆なネオンカラーのデザインでこのパラドックスを体現しており、シューズがランナーを見つめ返すかのような存在感を放ちながらも、自由な動きを可能にします」
メリッタ・バウマイスター x ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムの比較
2つのAir ZoomユニットとフルレングスのZoomXミッドソールにより、最高のクッション性と快適性を発揮することで知られるボメロ プレミアム。そのボメロをメリッタ バウマイスターが、トータルオレンジを使ってアレンジしました。MBのロゴと手描きのディテールが融合し、大胆で個性的なスタイルを生み出すことで、メリッタ・バウマイスターのファンだけでなく、アートやハイファッションの愛好家にも響くデザインに仕上がっています。
ペガサス プレミアムは、反発性を重視した、普段使いに最適な汎用性の高いランニングシューズ。メリッタ・バウマイスターのアレンジしたこのモデルも期待を裏切らない仕上がりです。ZoomXフォームとReactXフォームの層の上に立体的なAir Zoomユニットを配置した構造のメリッタ版ペガサス プレミアムは、Nike独自のネオングリーン色「ボルト」が特徴です。
ボメロ プレミアムと同様に、ペガサス プレミアムにもMBのロゴ、多層的な色使い、手描きのディテールが施されています。
メリッタ・バウマイスター x ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムは、どんな人におすすめか
ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムのユニークなバージョンは、ランニングと同じくらいスタイルも大切にする人にとって理想的なシューズです。つまり、自己表現を大切にするランナー、プレミアムまたは限定版のモデルを求めるNike Runningファン、コレクションに手描きのディテールの入ったシューズを加えたいコレクター、そしてNike Runningのテクノロジーに興味を持つ人々などです。
メリッタ・バウマイスター x ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムの発売日と販売場所
Nike ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムの両スペシャルエディションのカラーは、2026年4月1日にMelittaBaumeister.comで発売されます。2026年4月7日には、ニューヨーク、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、北京、銀座、シンガポールのドーバーストリート マーケットで展開。さらに4月8日からはSNKRSおよび世界各地のNikeおよびNike Neighborhoodの一部取扱店で販売されます。
メリッタ・バウマイスター x ボメロ プレミアムおよびメリッタ・バウマイスター x ペガサス プレミアムに関するよくある質問
メリッタ・バウマイスター x Nikeコレクションの発売日は？
メリッタ・バウマイスター x Nikeコレクションは、2026年4月第1週に発売されました。
メリッタ・バウマイスター x Nikeコレクションはどこで購入できますか？
メリッタ・バウマイスター x Nikeコレクションは、MelittaBaumeister.com、ニューヨーク、ロサンゼルス、パリ、ロンドン、北京、銀座、シンガポールのドーバーストリートマーケットの各店舗、SNKRS、および一部のNikeとNBHDの取扱店で購入できます。
Nike ペガサスとボメロの違いは何ですか？
Nike ボメロとペガサスの違いは、履き心地にあります。柔らかでクッション性のあるボメロは、ゆったりとしたランニングや長時間のリカバリーランでの快適さを重視する方に最適。一方、よりしっかりとした履き心地で反発力のあるペガサスは、ペースの速いトレーニングランに適しています。
メリッタ・バウマイスター x Nikeコレクションのユニークな点は何ですか？
メリッタ バウマイスター x Nikeコレクションのユニークな点は、大胆な手描きのデザインと、繊細なカラーバリエーションです。アイコニックなNikeのランニングシューズに高級感あふれるアレンジをプラスしたこのコレクションは、自己表現を大切にする人に最適です。