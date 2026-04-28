メリッタ・バウマイスターによる特別エディション：ナイキ ボメロ プレミアムとペガサス プレミアム

2025年10月に発売されたボメロ プレミアムは、普段のランニングでの快適さを重視したNikeのランニングシューズです。フルレングスの極めて柔らかいZoomXフォームミッドソールを採用することで、Nike ボメロ 18のクッション性をさらに進化させたモデルです。しかし、ボメロ プレミアムの最大の特長は、前足部とかかと部分に2つのAir Zoomユニットを配置し、極めて柔らかく弾むような履き心地を実現している点にあります。これに対して、2025年1月に登場したペガサス プレミアムは、Nike初の立体的なビジブルAir Zoomユニットを搭載し、最高レベルの反発力を持つことで知られています。

ボメロ プレミアムとペガサス プレミアムは、重視するポイントがわずかに異なる、よく似たタイプのロードランニングシューズです。ボメロ プレミアムは、強化されたクッション性、パッド入りの柔らかいアッパー、そして幅広の安定感に優れたベースにより、

抜群に柔らかく、高い保護性を備えたシューズに仕上がっています。一方、ペガサス プレミアムは、やや硬めで、優れた反発力を備え、より力強い推進力を発揮。さらに、薄手で通気性に優れたアッパーを採用しています。

どちらも普段のランニングに最適ですが、ボメロ・プレミアムは、長距離ランニングでの快適性を維持するのに適しており、ペガサス・プレミアムは、ペースの速いランニングに適しています。