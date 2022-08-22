Nikeで購入できるおすすめのランニンググローブ5選

Nikeおすすめのランニンググローブ
購入ガイド
肌寒い日も快適に運動できるようデザインされた、Nikeおすすめのランニンググローブをご紹介。
安全なコンディションである限り、冬の気候は必ずしもトレーニングの予定を妨げる原因になるわけではない。 デザインに優れたランニンググローブがあれば、手の指が冷たくかじかむのを防げる。
Nikeのランニンググローブは、保温性と速乾性に優れた素材を使用。手が冷たく湿った状態になるのを防ぎ、快適に保ってくれる。 また、指先がタッチパネルに対応した設計なので、Nike Run Clubなどのアプリをすぐに開くことができる。
Nikeおすすめのランニンググローブについて詳しく説明したこのガイドを参考に、自分にぴったりのアイテムを選ぼう。
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Nikeおすすめのランニンググローブ
1.ランニング中に調節可能なグローブ：ナイキ トランスフォーム ウィメンズ ランニンググローブ
ナイキ トランスフォーム ランニンググローブは、Nike Dri-FITテクノロジーを取り入れた5本指手袋の上に、ミトンを重ねた構造。手を風や雨から保護しながら、高い保温性を発揮する。 ランニング中に手が温まってきたら、ミトンを収納できるデザインだ。
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2.極寒の中でのランニングに最適：ナイキ スフィア 360 メンズ／ウィメンズ ランニンググローブ
ナイキ スフィア 360 グローブは、断熱性に優れたデザイン。アスリートの体温を循環させて、手のひらから指先まで心地よい暖かさに保ってくれる。 さらに、手首にぴったりフィットし、リフレクティブ（再帰反射）素材のグラフィックが光を反射する。
3.長距離ランに最適：ナイキ アクセラレイト メンズ／ウィメンズ ランニンググローブ
肌寒い日の長距離ランには、手が冷たく湿って不快な状態になるのを防いでくれる、軽量性と通気性に優れたグローブがおすすめ。 ナイキ アクセラレイト ランニンググローブは、通気性と速乾性に優れた素材が、手を暖かくさらりとした状態に保ってくれる。そのうえ手首にフィットして、暖かさを逃がさない。
4.手をカバーする軽量グローブ：ナイキ ウィメンズ ベース レイヤー ランニンググローブ
あまり寒くない日のランニングに最適な軽いグローブを探しているなら、速乾性の高い軽量素材を使用したナイキ ベース レイヤー グローブがおすすめ。 このグローブは薄型デザインなので、極寒の日には別のグローブを上に重ねて使用できる。
5.雨や風の日のランニングに最適：ナイキ シールド フェノム メンズ／ウィメンズ ランニンググローブ
特に厳しい環境に挑むランナーに最適なのが、ナイキ シールド フェノム ランニンググローブ。 外側のシェルは耐水性と防風性に優れ、内側の素材は柔らかく快適な肌触り。 また、収納時に左右の手袋をまとめるのに便利なグローブクリップが付いている。
文：ジュリア・サリバン（A.C.E.認定パーソナルトレーナー）