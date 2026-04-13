エリプティカルマシン VS トレッドミル VS 屋外ランニング

エリプティカルはジムで最も人気の高いマシンのひとつですが、それにはいくつかの理由があります。使いやすく効果的で、低衝撃のためトレッドミルより関節への負担が少ない。

エリプティカルマシンでのワークアウトでは、強度レベルを調節できます。強度を上げると抵抗が強くなり、ペダルが重くなります。毎回の動作を終えるのに力が必要になるため、自然に筋肉の運動を強化できます。

一方で、これはローインパクトのマシンであり、ワークアウトの間、足はペダルに置いたままとなります。

両足が地面から離れる瞬間があり、着地時に衝撃がかかるトレッドミルでのランニングとは異なります。エリプティカルマシンはローインパクトであり、これによるエリプティカルトレーニングは、関節に不安のある人や高齢者、ケガのリハビリ中の人、運動を始めたばかりの初心者にとって、最適なオプションです。

エリプティカルのワークアウトは、最近人気の入インパクト、高負荷の運動を避ける簡単な方法のように思えるかもしれないが、ある研究では、ローインパクトの運動でも参加者の心肺機能と柔軟性を向上させる効果があることが示されている。

エリプティカルマシンの運動効果を侮ってはいけません。エリプティカルでも十分に高強度のトレーニングが可能です。抵抗を強めに設定すれば毎回の動作における負荷が増し、筋肉に働きかけて脂肪の燃焼を促すことができます。高強度のトレーニングだけではなく、インターバルトレーニングにも利用可能です。全力で踏み込み、低い負荷の期間と組み合わせることで、ローインパクトのHIIT（高負荷インターバルトレーニング）を自分で作ることができる。

エリプティカルを使用するメリットはもう1つある。上半身を鍛えられることだ。ハンドルを引いたり押したりする際に腕が負荷に対抗して働くため、全身運動になり、ウォームアップや有酸素運動に最適だ。