自分に合ったランニングシューズの選び方

足の構造やランニングスタイルは、最適なシューズ選びに大きく影響する。ここでは、よくある問題への対処方法を紹介する。

オーバープロネーションまたはアンダープロネーション

プロネーションは、誰にでもある自然な動き。ランニング中、足は地面に接地するときに内側（プロネーション）へ動き、その後、地面を蹴り出す際に外側（スピネーション）へと移行する。この自然な動きによって、足元が安定し、凸凹のある路面にも対応しやすくなる、とウェルチは語る。また、最も大事なのは、「体にかかる衝撃を吸収し、ケガを防いでくれる」ことだ。

問題となるのは、このプロネーションの度合いが過剰な場合。オーバープロネーションの人には、足が過度に内側へ倒れ込むことを抑える、硬めのミッドソールを備えた安定性重視のシューズが適している。一方、アンダープロネーションの人には、サポート性は控えめだがクッショニングと衝撃吸収性に優れたニュートラルタイプのシューズが適している。

扁平足または甲高

扁平足の人は、ややサポート性の高いシューズを検討するとよい、とウェルチは言う。一方で、土踏まずが高い足の人は、「ニュートラルタイプのシューズでも問題なく快適に使用できる場合が多い」と語る。

足底筋膜炎

足底筋膜炎とは、足裏の中央を走りアーチを支える強い組織である足底筋膜に炎症が起こる状態だと、クラインは述べている。原因としては、トレーニングのし過ぎや急激な走行距離の増加など、過度な負荷が挙げられる。炎症が起こると、かかとからつま先にかけて足裏に鋭い痛みを感じることがある。

症状が軽度で早期に対処できている場合は、走行距離を増やしすぎない範囲でランニングを継続できる。その際は、サポート性の高いシューズを選ぶことが重要だ。特に、かかと部分に追加のクッション性を備えた安定性重視のシューズが、痛みの軽減に役立つ可能性がある。