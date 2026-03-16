適切なランニングシューズを見つけるには、適切な機能を特定するだけでなく、適切なフィット感も同様に重要だ。購入する前に必ずランニングシューズを試着して、最初の一歩から快適に感じられることを確認しよう。

シューズを試着するときは、トゥボックスにどれだけのスペースがあるかに注意する。Nikeのランニングエキスパートの指導に従い、ランニングシューズは、足の親指とシューズ先端の間に手の親指の幅ほどの余裕があるサイズに合わせる。つま先が締めつけられたり、シューズの先端に圧迫されたりする場合は、大きめのサイズを選ぶことをおすすめする。つま先部分が広すぎて足が滑る場合は、小さいサイズを選択する。