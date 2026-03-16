ランニングシューズの選び方
購入ガイド
このランニングシューズ購入ガイドでは、フィット感、クッショニング、サーフェス、サポート力に基づいて、自分にとって最適なランニングシューズの選び方を解説。快適、かつ自信を持って走ることを目指します。
ランニングシューズを選ぶときは、見た目よりもフィット感と快適さが重要だ。優れたランニングシューズは、ランニングスタイル、走行距離、目標に合わせて、長距離をサポートする。間違ったシューズは痛みや怪我につながる可能性がある。
選択肢が多すぎて、どこから手をつけていいのかわからない場合もある。このランニングシューズガイドでは、フィット感、クッション性、地形を分類して、適切なランニングシューズを選ぶ方法を説明する。
この記事のポイント
適切なランニングシューズを選ぶには、まずフィット感と快適さを優先する。次に、クッション性とサポート性をランニングサーフェス、走行距離、歩幅と合わせる。
- アッパー：シューズの上部は、下部のクッション性とサポート性と空気の流れのバランスを取るために、軽量で通気性が高いものを選ぼう。
- トゥボックス：足の指を楽に曲げ伸ばしできるように、つま先部分にはゆとりが必要だ。
- サドル：アッパーの一部でシューレースの下にあり、足のずれを防止する。
- ヒール ドロップ（ヒールカウンター）：足の後部内側にある半硬質のカップで、かかとを中央に固定して支える。サポート性のあるランニングシューズでこの機能を確認しよう。
- ソックライナー（インソール）：クッション性を発揮し、足裏をサポートするフォームインサートで、取り外せることが多い。
- アンクルカラー：アッパーの一部でかかとのずれを防ぎ、足首をサポートする場合もある。
- アウトソール：ソールの一番下のレイヤーで耐久性に優れ、トレッドによりトラクションを発揮する。
- ミッドソール：アウトソールとアッパーの間に配置されるフォームのレイヤー。衝撃を和らげて快適な履き心地を提供し、踏み出す足をサポートする。
考慮すべき機能
適切なランニングシューズを選ぶ方法を理解するには、まずこれらの事項を考慮する。
ランニングサーフェス
Nike Runningの製品チームによると、シューズをランニングサーフェスに合わせることが重要である。長距離トラック、道路、トレッドミルを走るなら、硬い路面に必要な耐久性とクッショニングを備えた ロードランニングシューズを試してみよう。オフロードを走る場合におすすめなのはトレイルランニングシューズ。均一でない地形を走るのサポートするトラクションと耐久性が強化されている。レーシングシューズは特殊だ。より速いスピードを達成するのに役立つように、さらに軽量になっている。しかし、耐久性や衝撃吸収性は低めだ。
かかとと前足部のクッション性
ランニングシューズのクッショニングは快適さを提供し、衝撃を最小限に抑える。かかとのクッショニングはかかとの衝撃を吸収し、前足のクッショニングは蹴り出す際に足の母指球を保護する。衝撃吸収と快適さのために、反発力のあるクッショニングを全体的に備えたシューズを探すのが最善。エネルギーリターンによって、より推進力のある、弾むようなストライドを実現する。
幸いなことに、Nike Runningシリーズはどれも、前足部とかかとの両方にクッショニングを備えている。クッショニングには、高反発、最高レベル、サポート性の3つの主要なカテゴリーがある。
ニーズに合ったクッショニングのあるスニーカーを選択しよう。高反発クッショニングはエネルギーリターンを重視しているのに対して、最高レベルクッショニングは快適性に焦点を合わせている。サポート性クッショニングが追求するのは安定性。オーバープロネーションのランナーや、変形性関節症など足に何らかの症状がある人は、サポート性クッショニングのシューズを検討しよう。
ランニングスタイルがシューズ選びに与える影響
ランニングシューズの選択には、走行距離、ペース、目標も影響する。
ゆっくり走るランナーは、快適さと耐久性を優先した最高レベルのクッショニングを備えたシューズを好むかもしれないが、スピードを重視するランナーは、反発力のあるクッショニングを備えた軽いシューズを選ぶことが多い。長距離を走ったり、平日に長距離を走ったりする場合は、衝撃を吸収するサポート力の高いものや最高レベルのクッショニングを備えたものを探そう。
どのランニングシューズを購入するべきか。
クッショニングとサーフェスのニーズを理解したら、これらのNikeのランニングシューズのカテゴリーが選択肢を絞り込むのに役立つ。Nikeは価格帯を問わず選択肢を提供しているため、高度なクッショニング技術と耐久性のある高品質の素材を組み合わせたシューズを、予算に合った範囲で見つけることができる。
- 反発力のあるクッショニングを備えたロードランニング： ナイキ ペガサス ロードランニングシューズ
- 最高レベルのクッショニングを備えたロードランニング：ナイキ ボメロ ロード ランニングシューズ
- サポート力のあるクッショニングを備えたロードランニング：ナイキ ストラクチャー ロード ランニングシューズ
- 起伏の多い地形でのトレイルランニング用：ナイキ ゼガマ トレイル ランニングシューズ
- 起伏の少ない地形でのトレイルランニング用： ナイキ ペガサス トレイル ランニングシューズ
シューズの適切なフィット感とは
適切なランニングシューズを見つけるには、適切な機能を特定するだけでなく、適切なフィット感も同様に重要だ。購入する前に必ずランニングシューズを試着して、最初の一歩から快適に感じられることを確認しよう。
シューズを試着するときは、トゥボックスにどれだけのスペースがあるかに注意する。Nikeのランニングエキスパートの指導に従い、ランニングシューズは、足の親指とシューズ先端の間に手の親指の幅ほどの余裕があるサイズに合わせる。つま先が締めつけられたり、シューズの先端に圧迫されたりする場合は、大きめのサイズを選ぶことをおすすめする。つま先部分が広すぎて足が滑る場合は、小さいサイズを選択する。
購入前にランニングシューズを試す方法
ランニングシューズの選択肢を絞り込んだら、それぞれのシューズを履いてみて、最も快適なシューズを見つけよう。ただ履くだけではなく、立ったり、歩いたり、ジョギングしたりして、さまざまな状況でのフィット感を測ろう。ランニングシューズですぐにサポート感を感じられたら、適切なシューズを見つけたことになる。
さらにガイダンスが必要な場合は、販売員に相談しよう。あなたが歩いたり走ったりするのを見て、シューズが正しくフィットしているかどうかを確認してくれる。
よくある質問
けがを減らすために特に重要なランニングシューズの機能とは？
Nike Sports Research Labの研究者は、ランナーを観察して集めたデータをもとに、快適性とクッショニングが鍵となることを発見した。クッショニングのレベルは個人の好みに合わせて選べばよい。
ランニングシューズを試着するときのコツは？
- アメリカ国立衛生研究所によると、足のむくみは、一日の中で時間と共に強くなる傾向があるため、午後または夜に店舗に行くのがおすすめだ。朝はちょうどよいフィット感だったとしても、数時間後にはきつくなってしまうかもしれない。
- ランニングソックスと中敷きを持参し、シューズがどちらにも合うことを確認しよう。
- 何足か試着して、どのシューズでも店内を軽く走ってテストする。
- 最後に、フィット感が強すぎるシューズは避けること。きつすぎると足の爪が欠けたり、黒く変色したりする可能性がある。
ランニングシューズの交換頻度は？
一般的な目安として、使用距離約500～800kmごとに交換するのが望ましい。シューズの購入日を記録しておくなら、カレンダーに日付をメモしておこう。
初心者は経験豊富なランナーとは異なるランニングシューズを必要とするか？
初心者と経験豊富なランナーは、必ずしも異なるシューズを必要とはしない。経験レベルに基づいてシューズを選ぶのではなく、走るランニングの種類、走る距離、ペース、目標に基づいてシューズを選ぼう。
ロードランニングシューズとトレイルシューズの違いは何か？
ロードランニングシューズは、舗装道路用に設計された滑らかなラバーアウトソールと、衝撃吸収性を高めるクッション性のあるミッドソールを備えている。一方、トレイルランニングシューズは、粘着性のあるラバーアウトソールや深いラグでトラクションを強化し、サポート性のある硬めのミッドソールと耐久性のあるアッパーで破片などから保護します。
体重が重いランナーは、軽いランナーとは異なるシューズを必要とするか？
体重が90キロ以上のランナーは、より大きな衝撃を支えるために、最大限のクッション性と耐久性を備えたランニングシューズを好むかもしれない。このカテゴリーに該当する場合は、300グラム以上の「重めの」シューズを探そう。
文：ローレン・ベドスキー