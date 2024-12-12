専門家が伝授するトレッドミルでのランニングの5つのメリット

トレッドミルは、ランニングテンポの向上に役立つツールだ。 ランニングテンポはステップ頻度（ピッチ）とも呼ばれ、ランニング時の1分間の歩数（SPM）を表す。

「多くのランナーにとって、最も手っ取り早くトレッドミルのメリットを実感できる方法は、ランニングテンポを変えることです」と話すのはジャック・マクナマラ。エクササイズに関する修士号、 ストレングスコンディショニング認定スペシャリスト、 NASM認定パーソナルトレーナーの資格を持ち、ランニングテクニックの指導を専門とする臨床運動生理学者だ。

テンポが速くなる、つまり1分間の歩数が増えれば、ストライドが小さく、足運びがスムーズになり、関節や骨にかかる負担が減る。 「腰、膝、股関節にかかる負担が小さくなるため、けがのリスクが減るのです」とマクナマラは述べている。

トレッドミルは一定の速度で動くため、決めたペースを維持しながら速いテンポで走る練習に適している。

ただし、ランニングテンポの改善に取り組む前に、現在のテンポを把握しておく必要がある。 タイマーを20秒にセットして着地する回数を数え、 その回数を3倍した数が、1分間の歩数だ。 走っているところを動画に撮って、同じように歩数を数えてもいいだろう。

それより5％速いテンポを 目標にしよう。 現在のテンポが150SPMなら、目標のテンポはおよそ157SPMになる。 「目標のテンポで5Kのペースを楽に保てるようになったら、さらにテンポを5％速くします。この繰り返しです」とマクナマラは話す。

マクナマラによると、「理想のランニングテンポ」とされる180SPMの起源は、1984年に開催されたオリンピックにある。「スピードが速く、効率性の高いランナーは、1分間に180歩以上のテンポで走っていることに、（陸上競技コーチの）ジャック・ダニエルズが気付いたのです。体格や性別は関係ありませんでした」。とはいっても、マクナマラが指摘するように、180SPMというのは万人に当てはまる基準ではないことを覚えておく必要がある。気晴らしのために走るランナーは特にそうだ。

たとえば、身長が高いランナーは1分間の歩数が自然と少なくなり、テンポも遅くなると話すのは、ASFA認定のランニングコーチ、クレア・バーソリック。

「最適なランニングメカニクスの実現には遅すぎるテンポで走ると、ストライドが過剰に大きくなって膝が固くなり、かかとにかかる着地時の衝撃が強くなります」とマクナマラは語る。 その結果、弾むような足取りになって効率が低下し、筋肉、関節、骨に無駄な負荷がかかって、けがのリスクが増大するのだ。

軽くすばやい足取りのほうが一歩一歩飛び跳ねずに済むので効率的だと、バーソリックは述べている。

マクナマラはこう語る。「速いテンポで走れば歩幅が小さくなり、重心がある腰の真下で着地しやすくなります。 5％ずつテンポを上げることを目標にすれば、効率が全般的に向上し、自分の身長と年齢により適したランニングエコノミーの実現につながります」

2019年に『Journal of Applied Physiology』で発表された研究によれば、エリートランナーも趣味で走るランナーも、好みのランニングテンポには160～200SPMの幅がある。 自分に合うテンポを見つけよう。

毎回歩数を数えていてはランに集中できないと思う場合は、トレッドミル上でランニングテンポを把握できる別の方法を試してみよう。 たとえば、テンポを計測できるフィットネストラッカーを使う、メトロノームアプリをダウンロードする、目標の歩数とテンポが一致する曲のプレイリストを作成するといった方法だ。