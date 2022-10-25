ブレスワークとは？ スポーツのパフォーマンス向上にどのように役立つかを解説

呼吸筋（肺に空気を送り込むために収縮する筋肉）をはたらかせると、体力とスタミナが向上して息切れを抑えられる。 ひいてはこれが、ランニング、水泳、ローイング、サイクリングにおける持久力アップにもつながるだろう。 その際のメカニズムは、心拍数と血中乳酸量（筋肉の疲労の指標）を低下させ、運動と呼吸を楽に感じさせることだとロマックス博士は語る。

2011年の学術誌『Journal of Sport Sciences（スポーツ科学ジャーナル）』で、ロマックス博士と共同研究者は比較対照臨床試験の結果を発表している。呼吸筋のトレーニング（横隔膜と胸郭の筋肉を鍛える運動）を毎日4週間にわたって実践したランナーは、対照群に比べて走行可能距離が長くなった。 呼吸筋のトレーニングに加え、運動前に呼吸筋のウォームアップも組み合わせると、ランナーはさらに優れた結果を残す。

呼吸筋のトレーニングは、市販の手持ち器具を使って実践できる。 呼吸筋を鍛える方法はさまざまだ。トレーニングのアプローチは、使用する器具によっても大きく変化するだろう。 呼吸筋のトレーニングによって、有害な健康上のリスクが生じる可能性はないだろうか。トレーニング開始前に、ぜひ医師の判断を仰いでおこう。

ロマックス博士がよく用いるのは、吸気圧閾値負荷トレーニングという呼吸筋トレーニングだ。 「吸気圧閾値負荷トレーニングでは、小さな手持ち器具につながったマウスピースを使います。急がず、決められた回数だけ呼吸をして、これを1日に1〜2回実践します」と博士は言う。 「器具には開放専用弁が入っていて、充分な力を加えた時だけ呼気が通る仕組みになっています」

呼吸筋トレーニングを毎日実践すれば、呼吸筋は数週間で鍛えられるだろう。ただしロマックス博士によれば、大きな変化が見られるまでには、一般的に4〜6週間ほどの時間がかかる。

トレーニング開始時の筋力によって結果は変化するが、博士が調査したスポーツ選手たちは著しく体力を向上させていた。 選手が呼吸筋トレーニングを定期的に実践したところ、疲弊状態に至る前のランニング速度は16％、水泳速度は2～7％向上した（トレーニング前との比較）。また40kmのサイクリングタイムトライアルでは115秒、5,000mのローイングタイムトライアルでは36秒もタイムが短縮された。

手持ち器具を持っていない人や、または購入手段がない人はどうすればいいのだろうか。 そんな場合には、他のアプローチもある。器具の使用を最小限にとどめたり、あるいはまったく使用せずに呼吸筋を鍛える方法もあるのだ。

「全体的な健康増進効果が望めるのは、ヨガの呼吸法です。 また呼吸筋の衰弱やCOPDなどの肺疾患が見られる場合には、肺のリハビリプログラムの一環として歌を歌うこともあります。 風船を膨らませることも、一種の呼吸筋トレーニングと言えるかもしれません」とロマックス博士は言う。

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