毎日のウォーキングで得られる5つのメリットをエキスパートが解説

ウォーキングの効果を最大限に引き出すには、フォームに気を配ることが大切である、とガム博士。 「体幹の筋肉を働かせつつ、胸と頭を上げて歩きます。 そして肩を後ろに引き、腕を振りながらテンポ良く歩きましょう」

ペースについては、早歩きを心がけること。 「通常、のんびりとしたペースではウォーキングによる健康効果を促進するには不十分ですが、適度なペースで歩くと心拍数が上がります」と彼女は続ける。

適度なペースとは、1分間に100歩以上か、最大心拍数の65〜75％（心拍計を使っている場合）を目安にすると良い。「最大心拍数の推定値は、220から自分の年齢を引いた値です」とガム博士は言う。 「たとえば40歳なら、最大心拍数は1分間に180回になります」

もう一つの方法は、トークテストだ。「息切れすることなく話せる一方で、歌うと息切れするのが適度なペースです」とガム博士は説明する。

結局のところ、有益なウォーキングかどうかを判断する基準は、時間や歩数だと2人の専門家は言う。 「時間は臨床的に有用性が確認されている基準です。さらに、歩数や距離を意識することで、楽しみながら自分の進歩がわかり、自分自身に挑戦できるようになるでしょう」と、ジャンポリス博士はアドバイスする。

米国疾病管理予防センター（CDC）は、成人に毎週150分以上、負荷が中程度の有酸素運動をすることを推奨している。これは、週に5回×30分のウォーキングに相当する。 1日に30分連続したウォーキングの時間を作るのが難しい場合は、1日に15分を2回、または10分を3回行ってもかまわない。

どのような方法であれ、30分を確保できれば多くのメリットを見込めるとガム博士は言う。