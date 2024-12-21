ランニング対ローイング：どちらが効果的なワークアウト？

どちらかのマシンにしか取り組む時間がない場合であれば、その日の目標に合う方を選ぼう。 しかし、日常的にワークアウトを行っていて、どちらも選ぶことができるのであれば、2つを交互に行うことで多くのメリットを得ることができるとスナイダーは述べている。

「たとえば、ランニングとローイングを組み合わせて週に2回ずつ定期的に行うと、それぞれの長所を実感できます」とスナイダーは語る。 「2つを組み合わせることで、異なる身体的負荷をかけ、相互に補完させることができます」

ホランドは、同じ日に両方のマシンを使用して有酸素運動のワークアウトを分割するのではなく、別々の日に行うことを勧めている。 ランニングを月曜日と水曜日、ローイングを火曜日と木曜日に行っても良いだろう。

残りの1日でどちらかのワークアウトを行う場合、ホランドはシンプルに考えるように勧めている。それは、自分が取り組みたいと思う方のワークアウトを選ぶことだ。最終的には楽しむことが、ワークアウトを行う上で考慮すべき重要な点だからだ。

文：エリザベス・ミラード

さらにエキスパートからのヒントをチェックするには、Nike Run Clubアプリをダウンロードしよう。