カーディオトレーニングとウェイトトレーニングはどちらが先？

有酸素運動と レジスタンストレーニングの両方を取り入れたワークアウトは、一度で複数の筋肉を効率よく鍛えることができ、よりバランスの取れたアスリートになることができる。しかし、ハイブリッドトレーニングにおける大きな問題は、ウエイトトレーニングの前と後のどちらでカーディオを行うべきかということになる。

それは、脂肪燃焼、筋肉増強、パフォーマンス向上など、目指す目標によって大きく異なる。1日2回のワークアウトも検討した方がよいかもしれない。1日2回のワークアウトとは、一日の前半に全身のワークアウトを行い、後半にもう一度全身のワークアウトを行うというものだ。これが可能かどうかは、スケジュール、体力レベル、エクササイズの好みなど、他の要因に大きく依存する。

筋力トレーニングとカーディオワークアウトを1日ずつ交互に行うのが最適な方法かもしれない。どうスケジュールに組み込むにせよ、どちらも日常的に取り組むことが重要だ。