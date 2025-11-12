器具が要らない、家で簡単にできるカーディオワークアウト10選

認定ストレングスコンディショニングスペシャリスト（C.S.C.S）で、Grit Trainingの創設者でもあるボー・ブルガウは、後で紹介する運動をHIIT（高負荷インターバルトレーニング）サーキットと組み合わせると、本来のトレーニング効果が得られるとアドバイスしている。

カルダーは、HIITは定常有酸素運動よりも時間の節約になると話す。 「短時間でカロリーを多く消費でき、時間の節約にもなります。 運動に長い時間を割けない人や、長時間のワークアウトが好きではない人に向いています。 高負荷インターバルトレーニングは、有酸素容量を増やす効果も優れています。有酸素容量とは、一定の時間に体が酸素を取り込む最大量のことで、 基本的に、体がどれだけ効率よく酸素を利用できるかを表す指標です」

ただし、HIITから効果を得るには、適切な強度の運動に取り組む必要がある。 簡単なことではないかもしれないが、ブルガウは、自覚的運動強度（PRE）と呼ばれる指標を基に、自分が取り組んでいる運動の強度を数値化するようアドバイスしている。 RPEは最低限の強度を表す1から、最大限の強度を表す10のスケールで評価するとブルガウは言う。

「これは運動強度を測る実用性に優れた方法の一つであるうえ、道具も必要なく、ただ自分の体の声を聴くだけです」そして、自分の点数を判定するのに「会話のテスト」が有効だと続ける。

「楽に会話ができる状態なら、1から3の間でしょう。 会話はできても息継ぎのために中断しなければならない状態であれば、3から5。 完全に息が上がり、会話ができない状態なら、多分7から10です」

以下に紹介する運動を、フィットネスレベルに応じて5～8種類選び、それぞれ30～60秒ずつ続けて行うよう、ブルガウは勧める。 選んだ運動をすべて終えたら30～60秒の休憩を挟み、さらに2回繰り返して、トータルで3回行うようにしよう。

1つのワークアウトに組み合わせるのにブルガウが推奨する10種のカーディオエクササイズは次のとおり。