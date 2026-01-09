スポーツブラの選び方

適切なスポーツブラを選ぶには
購入ガイド
Nikeのスポーツブラは、幅広いアスリートのニーズに対応。おすすめの商品をチェックしてみよう。
トレーニングを大きく左右するのは、快適でサポート性に優れたスポーツブラ。だからこそ、スポーツブラの選び方を知ることが、ワークアウトのスタイルに合った最適なフィット感の製品を見つける鍵に。
この世には目もくらむような数のスポーツブラが存在し、それぞれ運動レベルや好みの着用感に合わせてさまざまな特徴を備えている。Nikeでは、数種のシルエットのスポーツブラを展開。
- 高強度のワークアウトに最適なサポートブラをお探しの場合は、柔軟なアンダーワイヤーと快適なパッドを備えたナイキ ライバルを。
- ナイキ スウィフトは、ランナーをしっかりとサポートし、バストの揺れを抑えるので、ランニングそのものに集中できる。
- 高強度ワークアウトを計画していて、汗が目立たないブラをお探しなら、ナイキ ユニバーサがおすすめ。
- どんなときも勝気なアスリートには、ナイキ スウッシュ ブラがおすすめ。最大限のカバー範囲でどんな動きもサポートする。
- ナイキ プロ シームレス は、たくさん動き回るときに最適な選択肢。縫い目ではなく動きをアピールすることで、ワークアウト中も自信に満ちた着こなしをサポート。
- カバー範囲を抑えたブラがお好みなら、ナイキ インディがおすすめ。洗練されたデザインでありながらサポート性が高く、動きやすさと美しいシルエットを両立している。
- ナイキ ゼンビーは、InfinaSoft素材を使用しているため、自由で優しいストレッチを実現する。
適切なスポーツブラ選びのポイントは、快適にフィットし自由に動けるものをチョイスすることだ。うまくフィットしないスポーツブラを着用すると、擦れたり、ずれが生じたり、胸郭周辺がきつく感じたりすることもあるため、
ぜひこのガイドを、スポーツブラ選びの参考にしてほしい。
動きに伴う衝撃に応じた選び方
Nikeのブラには、あらゆるサポートレベルのものが揃っている。サポートレベルはワークアウトによって変わるので、自分のニーズに合ったサポートレベルを判断する際は、以下のヒントを覚えておこう。
ハイサポート スポーツブラ
ランニング、ジャンプ、スレッドプッシュなどのハイインパクトなエクササイズでは、大きな動きが発生する。このようなエクササイズには、ハイインパクトスポーツブラが必須。バストの揺れを抑えるサポート性がありしっかり包み込んでくれるデザインのものを選ぼう。バストの痛みや違和感を抑えるハイサポート スポーツブラは、テニス、バスケットボール、高負荷トレーニングのHIITに最適だ。
ナイキ Dri-FIT ハイサポート スポーツブラは、幅広のストラップ、しっかり固定できる背面の留め具、サポート性のあるカップが特徴。サポート感を重視したデザインで、擦れや食い込みを防ぐ。
胸が大きい人は、ローインパクトエクササイズであっても、ミディアムサポートまたはハイサポートのスポーツブラの着用がおすすめだ。十分なサポート性が着圧感とカバー性能を発揮するので、運動中も快適性とサポート性を実感できるはず。
ミディアムサポート スポーツブラ
ミディアムインパクトのエクササイズには、ミディアムサポートのスポーツブラを選ぼう。ミディアムインパクトのエクササイズには、サイクリング、ローイング、筋力トレーニングなどがある。こうしたタイプのエクササイズでも多方向からのサポートや着圧は必要だが、ハイサポート スポーツブラほどのものは必要ない。
Nike Dri-FITミディアムサポート スポーツブラには柔らかく滑らかな素材が使用されており、ずれることなく十分なサポートが得られる。このタイプのブラはカップサイズが小さい人に向いているが、大きい人には、ローインパクトのエクササイズでも十分なサポートが得られるようにミディアムサポートスポーツブラがおすすめ。
ライトサポート スポーツブラ
ピラティス、ヨガ、リフティングのようなローインパクトエクササイズは、動きが少ない。そのため、サポート性が低めのスポーツブラでも十分対応できる。
ナイキ Dri-FIT ライトサポート スポーツブラは、軽く快適で、ワークアウト以外の場面でも、毎日の着用に使えるのが魅力だ。柔らかく通気性のある素材が、動きに合わせて伸縮する。