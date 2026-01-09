スポーツブラの選び方

トレーニングを大きく左右するのは、快適でサポート性に優れたスポーツブラ。だからこそ、スポーツブラの選び方を知ることが、ワークアウトのスタイルに合った最適なフィット感の製品を見つける鍵に。

この世には目もくらむような数のスポーツブラが存在し、それぞれ運動レベルや好みの着用感に合わせてさまざまな特徴を備えている。Nikeでは、数種のシルエットのスポーツブラを展開。

高強度のワークアウトに最適なサポートブラをお探しの場合は、柔軟なアンダーワイヤーと快適なパッドを備えた ナイキ ライバル を。

を。 ナイキ スウィフト は、ランナーをしっかりとサポートし、バストの揺れを抑えるので、ランニングそのものに集中できる。

は、ランナーをしっかりとサポートし、バストの揺れを抑えるので、ランニングそのものに集中できる。 高強度ワークアウトを計画していて、汗が目立たないブラをお探しなら、 ナイキ ユニバーサ がおすすめ。

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がおすすめ。最大限のカバー範囲でどんな動きもサポートする。 ナイキ プロ シームレス は、たくさん動き回るときに最適な選択肢。縫い目ではなく動きをアピールすることで、ワークアウト中も自信に満ちた着こなしをサポート。

は、たくさん動き回るときに最適な選択肢。縫い目ではなく動きをアピールすることで、ワークアウト中も自信に満ちた着こなしをサポート。 カバー範囲を抑えたブラがお好みなら、 ナイキ インディ がおすすめ。洗練されたデザインでありながらサポート性が高く、動きやすさと美しいシルエットを両立している。

がおすすめ。洗練されたデザインでありながらサポート性が高く、動きやすさと美しいシルエットを両立している。 ナイキ ゼンビーは、InfinaSoft素材を使用しているため、自由で優しいストレッチを実現する。

適切なスポーツブラ選びのポイントは、快適にフィットし自由に動けるものをチョイスすることだ。うまくフィットしないスポーツブラを着用すると、擦れたり、ずれが生じたり、胸郭周辺がきつく感じたりすることもあるため、

ぜひこのガイドを、スポーツブラ選びの参考にしてほしい。