ランニングとジョギングの違いとは？

多くのランナーは、ジョギングはランニングのペースを落としたものと捉えている。 専門家は通常、平均的なジョギングのペースは時速4～6マイル（mph）で、ランニングのペースは時速6マイル、または1マイル10分よりも速いスピードのものだと説明する。 とはいえ、ジョギングとランニングの区別のしかたには個人差があることを覚えておこう。

同じワークアウト中にジョギングペースとランニングペースを切り替えて行うこともあるだろう。 たとえば、スピードインターバルやテンポランに取り組む場合だ。いずれも、ウォームアップとリカバリーのためのジョギングを取り入れることが多い。 Nike Runningグローバルヘッドコーチのクリス・ベネットは、Nike Run Clubアプリの複数の音声ガイドランで、しっかりウォームアップを行うことが必須だとアドバイスしている。

「自分を追い込んだり、無理をしたり、頑張り過ぎたりしている場合、それはやめてください。 無理に追い込むようなウォームアップは妨げになるだけで、メリットはありません」とベネットコーチは言う。

関連情報：「ランニングに最適なNikeレギンスの選び方」