Historias sobre fútbol: Ada Hegerberg

Ada estaba en la cima del fútbol cuando su carrera se detuvo. La atleta empezó en este deporte con tan solo 15 años. Se convirtió en una gran goleadora y, cada vez que marcaba, levantaba los brazos y corría con una sonrisa en la boca hacia sus compañeras como si estuviera volando. Con el paso del tiempo, la carrera de Ada se catapultó.

Un día, durante un entrenamiento, Ada notó algo en la pierna. De repente, no podía andar y sentía un dolor insoportable. Cuando por fin pudo volver a entrenar, descubrió que también tenía una fractura por estrés en la pierna. No jugó al fútbol durante casi 2 años. Su cuerpo necesitaba tiempo para curarse, pero a Ada le resultaba difícil mantener la paciencia. "¿Volveré a jugar algún día?", se preguntaba.

Con el tiempo, las piernas de Ada ganaron fuerza suficiente para correr. Mientras entrenaba, se sentía como una niña pequeña enamorándose del fútbol por primera vez. Ada cree que su renovada pasión por el deporte puede haberla ayudado a batir todavía más récords, ya que su mayor ambición es dar lo mejor de sí. La atleta tiene muchísimas ganas de saltar al campo para jugar su cuarta competición mundial.