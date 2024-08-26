Historias sobre fútbol: Ada Hegerberg

En colaboración con Rebel Girls
Ada Hegerberg
Ada iba camino de convertirse en una estrella mundial cuando una terrible lesión la mandó al banquillo. Descubre cómo consiguió llegar a lo más alto y ser la mejor del planeta en 2018.
Ada Hegerberg. Delantera noruega. Fecha de nacimiento: 10 de julio de 1995.
Ada estaba en la cima del fútbol cuando su carrera se detuvo. La atleta empezó en este deporte con tan solo 15 años. Se convirtió en una gran goleadora y, cada vez que marcaba, levantaba los brazos y corría con una sonrisa en la boca hacia sus compañeras como si estuviera volando. Con el paso del tiempo, la carrera de Ada se catapultó.
Un día, durante un entrenamiento, Ada notó algo en la pierna. De repente, no podía andar y sentía un dolor insoportable. Cuando por fin pudo volver a entrenar, descubrió que también tenía una fractura por estrés en la pierna. No jugó al fútbol durante casi 2 años. Su cuerpo necesitaba tiempo para curarse, pero a Ada le resultaba difícil mantener la paciencia. "¿Volveré a jugar algún día?", se preguntaba.
Con el tiempo, las piernas de Ada ganaron fuerza suficiente para correr. Mientras entrenaba, se sentía como una niña pequeña enamorándose del fútbol por primera vez. Ada cree que su renovada pasión por el deporte puede haberla ayudado a batir todavía más récords, ya que su mayor ambición es dar lo mejor de sí. La atleta tiene muchísimas ganas de saltar al campo para jugar su cuarta competición mundial.
Queridas Rebels:
No paréis de hacer lo que estáis haciendo.
Seguid corriendo, entrenando y creyendo.
Tened confianza en vosotras mismas, mantenedla y no la perdáis nunca. Solo te hace falta una persona para tener esperanza. Y esa, la mayoría de las veces, eres tú.
Sé buena con los demás. Sé amable con quienes te siguen por debajo y no tengas miedo de lanzar un reto a quienes están por encima. No dejes que los estigmas se interpongan en tu camino. Sal y alcanza las estrellas.
Sé la persona más importante para ti y pásalo en grande mientras te comes el mundo.
Con cariño,
Ada
— Ada Hegerberg