Zapatillas blancas Nike Air Max 90: amortiguación cómoda y estilo elegante
El modelo Nike Air Max 90, diseñado con un perfil bajo y la icónica amortiguación Air, ofrece una sensación ligera, ideal para cualquier momento. Nuestras zapatillas blancas Nike Air Max 90 destacan por su estética retro con capas pespunteadas en materiales premium. Este elemento no solo crea un estilo distintivo, sino que contribuye a mejorar la resistencia de esta estructura. Las emblemáticas suelas tipo gofre ofrecen una tracción resistente y crean un estilo clásico, un guiño a nuestros diseños originales de running. Además, la zona del tobillo acolchada garantiza comodidad durante todo el día.
Cuando incorporamos la unidad Air al talón de nuestras zapatillas blancas Air Max 90, cambiamos la historia de las zapatillas deportivas. Hoy en día, las seguimos incluyendo para que cualquier runner, independientemente del nivel, disfrute de una amortiguación excepcional y la máxima protección frente a los impactos. Por eso, nuestras zapatillas ofrecen esa increíble sensación de ligereza, ya sea al caminar por la calle o al correr en pista.
También contamos con modelos en tallas infantiles, incluidos los diseños EasyOn para miniatletas. Estas opciones incorporan cordones elásticos y una tira con cierre por contacto para facilitar el momento de calzarse y descalzarse. En nuestra gama para niños/as, la unidad Max Air tiene una consistencia más suave, mientras que la espuma cómoda y flexible garantiza el máximo confort para jugar durante todo el día.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, opta por las zapatillas blancas Nike Air Max 90 con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestras zapatillas están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.