Air Max 95: persigue tus sueños
¿Buscas una mezcla de diseño icónico y comodidad increíble? Descubre las Nike Air Max 95. Estas zapatillas clásicas arrasan, y eso es por algo. Ofrecen una amortiguación supersuave que absorbe el impacto de la pisada. La suela exterior proporciona un gran agarre que te aporta estabilidad en cualquier tipo de terreno, mientras que la parte superior es flexible y ligera para moverse contigo. Con las zapatillas Nike Air Max 95, nuestros diseños han alcanzado nuevos niveles. La parte superior está inspirada en el cuerpo humano: la mediasuela representa la columna vertebral, los paneles graduales son los músculos y los cordones, las costillas.
¿Vas a la cancha o a la pista? Las zapatillas Air Max 95 incluyen la famosa amortiguación Air en el talón y el antepié para que sientas la máxima comodidad. Esta amortiguación, creada para los modelos de running de rendimiento, minimiza el impacto y aporta elasticidad. La parte superior también está pensada para ayudarte a mejorar. La malla transpirable aumenta la ventilación para que mantengas la frescura, aunque estés bajo presión. Como está reforzada con revestimientos sintéticos y de piel, también obtendrás la durabilidad que necesitas. Además, el innovador sistema de cordones proporciona un ajuste ceñido y personalizado que se adapta al pie. La mediasuela de espuma incorpora ranuras flexibles que te permiten moverte, correr y saltar con total libertad.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección. Para unirte a nuestra aventura, elige zapatillas Air Max 95 con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.