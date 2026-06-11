Atleta Nike: Cindy Ngamba

Cindy Ngamba
La imparable boxeadora Cindy Ngamba lanza puñetazos para conseguir mucho más que medallas. Orgullosa de formar parte del equipo de la comunidad de refugiados, busca cumplir sus sueños. No solo por ella, sino por todas las personas a las que representa.
Última actualización: 11 de junio de 2026
2 min de lectura
Cindy Ngamba
Disciplina: boxeo
País de origen: Camerún
Nacimiento: 07/09/1998
"Siento el boxeo como mi familia, mis amistades, mis hermanos y mi pareja. En el ring estás sola, no puedes esconderte, así que tienes que ser tu mejor coach".
Las dudas son lo que da fuerzas a Cindy. Devuelve los puñetazos a los escépticos y convierte esas dudas en su energía en el ring. Ahí solo está ella, sin escondites, dando todo lo que tiene en cada segundo de cada ronda.
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