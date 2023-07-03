Chloe Kelly - Historias de fútbol - Nike

Chloe Kelly creció en el oeste de Londres jugando al fútbol con sus 5 hermanos mayores. Lo hacían en las calles asfaltadas y en los campos vallados de la ciudad, en los que se disputaban partidos frenéticos. Ella solía ser la única chica, pero eso no le importaba. Allí donde iba, llevaba un balón en los pies y ganas de jugar.

Cuando Chloe se hizo más mayor, se mudó al norte a jugar a nivel profesional para el Manchester City. Su energía aguerrida y decidida le presagiaba el camino hacia el éxito. Sin embargo, en 2021 tuvo una lesión grave de rodilla que la dejó en el banquillo. A sus fans les preocupaba que no pudiera volver a jugar, pero Chloe lo dio todo durante la rehabilitación (que duró prácticamente un año) y volvió a jugar en la selección inglesa.

La final de los torneos femeninos europeos de 2022 estuvo reñida, con un empate a 1 entre Inglaterra y Alemania. En los minutos del descuento, Chloe lanzó a puerta, pero la portera paró el tiro. Cuando recuperó el balón, chutó con todas sus fuerzas. El esférico se elevó por los aires hasta tocar el fondo de la red para anotar GOL. Su equipo saltó al campo en ese momento para celebrar que Chloe las había ayudado a conseguir su primer trofeo importante en el mundo del fútbol femenino. Chloe guarda la medalla en un lugar donde puede verla siempre que quiera: el cajón de la ropa interior.

"No siento los nervios que solía tener antes. Me pregunto qué es lo peor podría pasar y caigo en que ya he pasado por ello. Por eso, disfruto de cada momento y juego sin miedo a nada".

— Chloe Kelly