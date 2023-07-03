Kerolin Nicoli - Historias de fútbol - Nike

Kerolin siempre ha sentido una gran pasión por el fútbol, pero hubo una época en la que pensó que no podría volver a jugar. A los 11 años empezó a notar un dolor en la pierna derecha y, más tarde, descubrió que tenía una enfermedad rara que le provocaba una infección ósea. Incluso después de operarse, los médicos no le aseguraban que pudiera volver a practicar deportes de contacto como el fútbol.



Pero Kerolin nunca se rindió. Empezó a jugar con sus amigos para recuperar destrezas y fuerza. Con el tiempo, su pierna sanó y retomó el deporte que tanto la enamoraba. La jugadora disparó las clasificaciones en el sistema del club en Brasil y, al final, hizo su sueño realidad: empezó a dedicarse al fútbol de manera profesional. En 2022, se unió al North Caroline Courage.



En su primer partido contra el NJ/NY Gothan FC, empleó cada minuto para demostrar su fuerza sobre el terreno de juego. Cuando recibió el pase de una compañera casi en el final del partido, supo que tenía que aprovechar la oportunidad. Corrió por el campo, se zafó de tres defensas y chutó con la diestra para marcar un gol de escándalo.



"Siempre me he entregado a máximo para lograr éxitos en mi carrera".



— Kerolin Nicoli