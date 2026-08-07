Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen está hecho de a otra pasta. Gracias a los impresionantes logros a su corta edad, se ha convertido en una estrella del atletismo.

Última actualización: 7 de agosto de 2026
2 min de lectura
Atleta de Nike: Jakob Ingebrigtsen

Jakob Ingebrigtsen

Disciplina: carreras de media y larga distancia
Nacionalidad: noruega
Fecha de nacimiento: 19/09/2000

"Si quieres ser mejor que el resto, tienes que actuar como si lo fueras".

Jakob y sus hermanos, Henrik y Filip, llevan el running en la sangre. Jakob ha batido varios récords: es el atleta más rápido en completar los 1.500 m y ha corrido 3,218 m en menos de 8 minutos, un logro que solo ha conseguido otra persona.

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Publicación original: 18 de noviembre de 2024

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