Zapatillas de caña alta: diseñadas para triunfar
Cuando lanzamos nuestras primeras zapatillas altas de baloncesto en 1973, nuestro objetivo era crear el mejor modelo para la cancha. Hoy, seguimos innovando. Los agarres en la suela exterior ofrecen una tracción excepcional y libertad de movimiento. Las zonas del tobillo acolchadas aportan sujeción y protección. ¿El resultado? Zapatillas de perfil alto que ayudan a rendir al máximo.
¿Te entrenas para un nuevo truco de skateboard? Necesitas zapatillas fiables. Los modelos Nike de caña alta ofrecen sujeción adicional en el tobillo para proteger las articulaciones al girar y al aterrizar. Las partes superiores transpirables incluyen ventilación en zonas clave para que mantengas la frescura y la concentración, mientras que las suelas con agarre garantizan la máxima tracción con la tabla.
Nuestras botas de fútbol altas, elegidas por las estrellas del balón, llevan el juego a otro nivel. Su diseño ofrece más sujeción en la zona del tobillo al moverte, girar, frenar o cambiar de dirección. Y con el ajuste estilo calcetín, te parecerá que son una extensión de tu cuerpo. Para conseguir una velocidad endiablada, escoge modelos con placas Aero Trac en las suelas. Los tacos chevron proporcionan una tracción multidireccional, y las partes superiores texturizadas mejoran el control del balón.