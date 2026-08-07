Atleta de Nike: Carlos Alcaraz

CARLOS ALCARAZ
Carlos Alcaraz lo da todo en cada punto y siempre juega para ganar con una creatividad desbordante y mucha positividad.
Última actualización: 7 de agosto de 2026
2 min de lectura
Carlos Alcaraz
Disciplina: tenis
Nacionalidad: española
Fecha de nacimiento: 05/05/2003
"Antes de ser atleta, tienes que ser persona".
Carlos es un atleta generacional con valores generacionales. Este mantra que le enseñó su abuelo le acompaña en todo lo que hace, tanto dentro como fuera de la pista.
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