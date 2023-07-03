Kadeisha Buchanan - Historias de fútbol - Nike

Kadeisha es una defensa muy hábil en el campo, capaz de frenar a algunas de las mejores delanteras del mundo. El estilo de juego de esta defensa central es como una sombra: se anticipa a los movimientos de sus rivales y sabe qué hacer en todo momento para, a continuación, robar el balón o impedir que el otro equipo llegue a puerta.

Sin embargo, cuando Kadeisha era pequeña, no tenía muchas esperanzas de convertirse en jugadora profesional. Se crio en una gran familia y a su madre, que tenía varios trabajos, le costaba llegar a fin de mes, así que apuntarse a fútbol era impensable.

Gracias a la ayuda de su entorno, Kadeisha y su familia pudieron salir adelante. Además, su madre siempre estuvo ahí para apoyarla en su aventura futbolística extraescolar, sin importar lo ocupada que estuviera. La pasión que siente Kadeisha por este deporte la ha ayudado a superar los malos momentos.

Ya de adolescente, Kadeisha llamó la atención de algunos de los mejores entrenadores del mundo. Con 17 años debutó con la selección de Canadá y, tiempo después, empezó a jugar a nivel profesional. En la actualidad es considerada una de las mejores defensas y no hay duda de que es una de las más potentes en el campo.

"El fútbol es mi vida y la ha cambiado a mejor".

— Kadeisha Buchanan