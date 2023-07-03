Haley Raso - Historias de fútbol - Nike

Hayley Raso se crio en la Costa Dorada de Australia. Sentía mucha seguridad cuando nadaba y se bañaba en el océano, pero en el colegio era una niña tímida. Un día, el equipo local de fútbol convocó unas pruebas. Cuando Hayley aprendió a pasar el balón y a regatear, algo hizo clic dentro de ella. Se sintió como en la playa: desaparecieron sus preocupaciones y la timidez dejó de acompañarla.



Ficharon a Hayley para el equipo y su abuela le regaló un precioso lazo para celebrarlo. Le dijo que lo llevara para sentirse fuerte y lo usó para hacerle a Hayley una cola en el pelo. Desde ese día, lo lleva siempre que juega. La ha acompañado en toda su trayectoria, desde que empezó a jugar en el equipo local hasta la competición mundial de Tokio. Le ha dado fuerza en sus mejores y peores momentos, como cuando se rompió la espalda en un accidente en el campo de fútbol. Hayley no sabía con certeza si podría volver a caminar, y mucho menos jugar al fútbol.



Tras 6 meses de intensa rehabilitación, se puso las botas de nuevo y marcó un gol en su primer partido. Este año está muy emocionada por representar a su país en la gran competición de fútbol que se celebrará en su tierra. Su abuela y el resto de su familia la animarán desde las gradas. Veas desde donde veas los partidos, la encontrarás sin problema: solo tienes que buscar el lazo brillante.



"No mires atrás. Déjalo todo en el camino".



— Hayley Raso