Botas de fútbol blancas: rinde al máximo en tu juego
Desde que presentamos nuestras primeras botas de fútbol en 1971, nos enorgullecemos de seguir apoyando a quienes juegan al deporte rey en todo el mundo. En la actualidad, nuestras botas de fútbol blancas están diseñadas para ofrecerte una experiencia de nivel profesional, sin importar dónde o cómo juegues. Encuentra suelas con un agarre excepcional en cualquier condición, empeines ligeros que abrazan el pie como si no llevaras nada y zonas de impacto despejadas que te dan un control inigualable del balón.
Juega en cualquier condición
¿Vas a jugar en césped natural, artificial o en suelo rígido? ¿Tienes planeado enfrentarte a un partido rápido de fútbol 5 o a uno más exigente de 90 minutos? Juegues donde juegues, necesitas un calzado con el que moverte de forma segura y fiable. Nuestras botas de fútbol blancas cuentan con una variada gama de suelas que se adaptan a cualquier superficie. Los tacos más largos te dan un mayor agarre en terrenos blandos, mientras que las opciones para terrenos firmes te garantizan libertad de movimiento en diversas condiciones. ¿Tienes partido en un pabellón interior? Opta por suelas de goma antideslizantes para girar, pasar y regatear con facilidad.
Muévete libremente con un ajuste perfecto
Las botas de fútbol ideales deben sentirse como una extensión más del cuerpo. Por eso, nuestros modelos de color blanco se adaptan al pie, protegen las articulaciones y se mantienen en su sitio por mucho que te muevas. Nuestros innovadores tejidos Flyknit se estiran y se pliegan según la forma y los movimientos del pie para que puedas saltar y girarte con total libertad. Y, como cada gramo extra de peso cuenta, hemos creado un diseño ligero que te permite hacer sprints tan largos y rápidos como quieras.
Explora diseños inteligentes para obtener un control excepcional
Tanto si juegas en el ataque como en la defensa, lograr un buen manejo del balón es clave en este deporte. Por ello, hemos diseñado nuestras botas de fútbol blancas para que te ayuden a optimizar este control. Las superficies texturizadas en la parte superior de estos diseños mejoran la precisión de tus pases o de tus regates. Cuando te toque tirar a puerta, los cordones descentrados te garantizan una zona de contacto despejada para conseguir una precisión y una potencia inigualables. Gracias a nuestra tecnología All Conditions Control, que proporciona un rendimiento uniforme tanto en ambientes húmedos como secos, tu calzado te dará resultados fiables en todo momento.
Adáptalas a tu estilo con los diseños personalizables
Muestra tu estilo deportivo único con nuestras botas de fútbol blancas personalizables. Elige los elementos de colores según tus gustos, y añade una piel texturizada para garantizar un control preciso del balón y un acabado duradero. En cuanto a nuestro icónico Swoosh, puedes escoger un diseño discreto tono sobre tono, o lanzarte con los modelos de toques metalizados. Personaliza tus zapatillas con mensajes únicos en el logotipo. O también puedes optar por defender los colores de tu selección nacional.
La misión Move to Zero de Nike: trabajamos para lograr nuestro objetivo
Para ayudar a proteger el futuro de nuestro planeta, todos los que formamos nuestra compañía nos hemos comprometido a cumplir un objetivo: lograr la neutralidad de emisiones de carbono y residuos cero. Por eso, utilizamos materiales sostenibles en nuestras botas de fútbol, como nuestro Flyleather, un tejido que tiene un aspecto, olor y tacto parecidos a la piel, pero que está hecho con al menos un 50 % de fibras recicladas. Además, Flyknit de Nike, elaborado con botellas de plástico recicladas, resulta un material excepcionalmente ligero y flexible. Si quieres formar parte de esta misión, busca la etiqueta «Materiales sostenibles» en nuestra gama de productos.