  1. Fútbol
    2. /
  2. Zapatillas

Botas de fútbol blancas

Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Superventas
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
289,99 €
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
249,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para terreno blando
99,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
179,99 €
Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mules para antes del partido - Mujer
Próximamente
Nike Mind 001
Mules para antes del partido - Mujer
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
89,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para césped artificial - Niño/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para césped artificial - Niño/a
74,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
59,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Tiempo Ligera Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
149,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
Nike Tiempo Ligera Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
159,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a pequeño/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a pequeño/a
54,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
94,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
59,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Nike Tiempo Ligera Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
149,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
49,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
Superventas
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
299,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Zapatillas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf - Niño/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Zapatillas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf - Niño/a
54,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Jr. Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie - Niño/a
64,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
59,99 €
Nike Jr. Tiempo Streetgato
Nike Jr. Tiempo Streetgato Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
Nike Jr. Tiempo Streetgato
Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
64,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike Tiempo Ligera Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
129,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike Tiempo Ligera Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
129,99 €
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol de perfil bajo - Niño/a
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol de perfil bajo - Niño/a
69,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Zapatillas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf - Niño/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Zapatillas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf - Niño/a
74,99 €
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Nike Jr. Tiempo Maestro Club Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
Nike Jr. Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol de perfil bajo para múltiples superficies - Niño/a pequeño/a
49,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a
74,99 €
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol sala de perfil bajo
89,99 €
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Nike Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
249,99 €
Nike Tiempo Streetgato
Nike Tiempo Streetgato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
84,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie
94,99 €
Nike Tiempo Maestro Elite
Nike Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
Nike Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno blando
259,99 €
Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo React Gato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
119,99 €
Nike Tiempo Ligera Pro
Nike Tiempo Ligera Pro Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Tiempo Ligera Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
149,99 €
Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo React Gato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
119,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Superventas
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
289,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Botas de fútbol personalizables de perfil bajo para terreno firme
Personalizar
Personalizar
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Botas de fútbol personalizables de perfil bajo para terreno firme
119,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial personalizables
Personalizar
Personalizar
Nike Mercurial Vapor 17 Academy By You
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial personalizables
119,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo multisuperficie
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Academy
Nike Tiempo Maestro Academy Zapatillas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike Tiempo Maestro Academy
Zapatillas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
84,99 €
Nike Tiempo Maestro Club
Nike Tiempo Maestro Club Botas de fútbol sala de perfil bajo
Materiales reciclados
Nike Tiempo Maestro Club
Botas de fútbol sala de perfil bajo
59,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
179,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie
69,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Zapatillas de fútbol sala de perfil alto
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Zapatillas de fútbol sala de perfil alto
69,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto para césped artificial
Materiales reciclados
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto para césped artificial
94,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Botas de fútbol de perfil alto para moqueta - Turf
69,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a
54,99 €
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a pequeño/a
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Botas de fútbol de perfil alto multisuperficie - Niño/a pequeño/a
74,99 €

Botas de fútbol blancas: rinde al máximo en tu juego

Desde que presentamos nuestras primeras botas de fútbol en 1971, nos enorgullecemos de seguir apoyando a quienes juegan al deporte rey en todo el mundo. En la actualidad, nuestras botas de fútbol blancas están diseñadas para ofrecerte una experiencia de nivel profesional, sin importar dónde o cómo juegues. Encuentra suelas con un agarre excepcional en cualquier condición, empeines ligeros que abrazan el pie como si no llevaras nada y zonas de impacto despejadas que te dan un control inigualable del balón.

Juega en cualquier condición

¿Vas a jugar en césped natural, artificial o en suelo rígido? ¿Tienes planeado enfrentarte a un partido rápido de fútbol 5 o a uno más exigente de 90 minutos? Juegues donde juegues, necesitas un calzado con el que moverte de forma segura y fiable. Nuestras botas de fútbol blancas cuentan con una variada gama de suelas que se adaptan a cualquier superficie. Los tacos más largos te dan un mayor agarre en terrenos blandos, mientras que las opciones para terrenos firmes te garantizan libertad de movimiento en diversas condiciones. ¿Tienes partido en un pabellón interior? Opta por suelas de goma antideslizantes para girar, pasar y regatear con facilidad.

Muévete libremente con un ajuste perfecto

Las botas de fútbol ideales deben sentirse como una extensión más del cuerpo. Por eso, nuestros modelos de color blanco se adaptan al pie, protegen las articulaciones y se mantienen en su sitio por mucho que te muevas. Nuestros innovadores tejidos Flyknit se estiran y se pliegan según la forma y los movimientos del pie para que puedas saltar y girarte con total libertad. Y, como cada gramo extra de peso cuenta, hemos creado un diseño ligero que te permite hacer sprints tan largos y rápidos como quieras.

Explora diseños inteligentes para obtener un control excepcional

Tanto si juegas en el ataque como en la defensa, lograr un buen manejo del balón es clave en este deporte. Por ello, hemos diseñado nuestras botas de fútbol blancas para que te ayuden a optimizar este control. Las superficies texturizadas en la parte superior de estos diseños mejoran la precisión de tus pases o de tus regates. Cuando te toque tirar a puerta, los cordones descentrados te garantizan una zona de contacto despejada para conseguir una precisión y una potencia inigualables. Gracias a nuestra tecnología All Conditions Control, que proporciona un rendimiento uniforme tanto en ambientes húmedos como secos, tu calzado te dará resultados fiables en todo momento.

Adáptalas a tu estilo con los diseños personalizables

Muestra tu estilo deportivo único con nuestras botas de fútbol blancas personalizables. Elige los elementos de colores según tus gustos, y añade una piel texturizada para garantizar un control preciso del balón y un acabado duradero. En cuanto a nuestro icónico Swoosh, puedes escoger un diseño discreto tono sobre tono, o lanzarte con los modelos de toques metalizados. Personaliza tus zapatillas con mensajes únicos en el logotipo. O también puedes optar por defender los colores de tu selección nacional.

La misión Move to Zero de Nike: trabajamos para lograr nuestro objetivo

Para ayudar a proteger el futuro de nuestro planeta, todos los que formamos nuestra compañía nos hemos comprometido a cumplir un objetivo: lograr la neutralidad de emisiones de carbono y residuos cero. Por eso, utilizamos materiales sostenibles en nuestras botas de fútbol, como nuestro Flyleather, un tejido que tiene un aspecto, olor y tacto parecidos a la piel, pero que está hecho con al menos un 50 % de fibras recicladas. Además, Flyknit de Nike, elaborado con botellas de plástico recicladas, resulta un material excepcionalmente ligero y flexible. Si quieres formar parte de esta misión, busca la etiqueta «Materiales sostenibles» en nuestra gama de productos.