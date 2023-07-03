Alex Morgan - Historias de fútbol - Nike

A los 8 años, Alex Morgan decidió que quería participar en las competiciones mundiales, pero no sabía con qué deporte podría llegar a conseguirlo. Ha jugado a todo. Había días que sus padres la llevaban de los entrenamientos de sóftbol a los de fútbol y, después, a jugar al baloncesto. Ya en el instituto, el fútbol se convirtió en su deporte favorito.



En su camino hacia el éxito, Alex se enfrentó a lesiones y dificultades, hasta que se convirtió en jugadora profesional y acabó jugando para la selección femenina de fútbol de EE. UU. En ese momento, tenía 23 años e iba a participar en su primera competición mundial en la vibrante ciudad de Londres.



EE. UU. se enfrentaba a Canadá en un partido de semifinales. En el descuento, el marcador estaba 3-3. Era ahora o nunca. En el último minuto del partido, el balón llegó a Alex, que estaba cerca de la portería. Estaba rodeada de defensas. Alex saltó y golpeó el balón con la cabeza. El balón sobrepasó a la defensa por el aire, entró en la portería y la afición rugió. EE. UU. ganó 4-3. 3 días después, Alex llegó a casa con una medalla de oro.



"Esfuérzate siempre, nunca te rindas y lucha hasta el final. El partido no acaba hasta que suena el silbato".

Alex Morgan