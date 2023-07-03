Historias sobre fútbol: Asisat Oshoala

Cada día después de clase, Asisat jugaba al fútbol en las calles de su ciudad, Lagos (Nigeria). Volvía a casa con golpes y arañazos en las rodillas, pero para ella no había nada mejor que eso. Los padres de Asisat no veían bien que pasase tanto rato jugando al fútbol.



Durante mucho tiempo, ni siquiera pensaba que pudiera dedicarse al fútbol de forma profesional. Un día, Asisat estaba jugando en un torneo local. Como de costumbre, se entregó en cuerpo y alma en el campo, corriendo, pasando el balón y marcando goles. Un entrenador le preguntó si quería unirse a su equipo. Sintió un vuelco en el estómago. Sabía que a sus padres no les gustaría la idea y por eso tuvo que rechazar la oferta. Asisat siguió jugando mientras estudiaba en la universidad.



Hasta su increíble participación en el campeonato mundial femenino sub-20, no se dio cuenta de que tenía suficiente talento para ser futbolista profesional. Nadie marcó más goles que ella en todo el torneo. Aquella noche, ganó 2 trofeos: el Balón de Oro y la Bota de Oro. Asisat nunca se rindió y al final siguió a su corazón.

"Queridas Rebels:

Un mal partido no debe definirte,

sino animarte a mejorar.

Nunca dejes que una derrota represente el tipo de campeona que eres.

Las número 1 son fuertes siempre y tienen potencia y una motivación excepcional.

A veces nos desanimamos porque no sabemos todo el potencial

que hemos reunido a lo largo de los años. Hay algo que tengo claro: puedes combatir

tus miedos.

Puedes cambiar el mundo entero con tu valentía. Sé valiente.

Nunca te rindas".

— Asisat Oshoala