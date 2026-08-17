Vuelta al cole: inspira a la próxima generación
Sean cuales sean sus objetivos del año, contamos con artículos para la vuelta al cole para que lleguen alto. La ropa para Educación Física está fabricada con materiales resistentes de la mejor calidad, mientras que las prendas con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor y lo extienden por toda la superficie para que se seque rápidamente. Además, nuestros tejidos transpirables fomentan una circulación de aire eficaz para que el cuerpo se mantenga fresco y seco durante más tiempo.
Una buena organización
Nuestra gama para la vuelta al cole incluye bolsas prácticas para guardar sus pertenencias. Contamos con mochilas especialmente diseñadas para su talla de hombros, y dotadas de correas anchas acolchadas para distribuir la carga de manera uniforme. En el interior, están organizadas en secciones e incluyen bolsillos con cremallera para tener todo ordenado. ¿Necesita una bolsa para Educación Física o para actividades extraescolares? Explora los bolsos tote con espacio suficiente para llevar la equipación, o las bolsas con cordones para guardar la ropa sucia de forma segura.
Sujeción desde los cimientos
Sea cual sea el deporte que practique, cuando despliega su talento, supone un gran esfuerzo para sus músculos y articulaciones en pleno crecimiento. En nuestra selección de la vuelta al cole, encontrarás diseños pensados para protegerlos, como zapatillas con suelas interiores dotadas de amortiguación de espuma suave. Este elemento absorbe los impactos para reducir la fatiga y el riesgo de sufrir lesiones. Para potenciar sus pisadas, elige los modelos con las icónicas unidades Air, que crean una mullida sensación de propulsión para que tenga energía durante todo el entrenamiento.
Equipaciones resistentes para el mal tiempo
En Nike, creemos que cualquier deportista debe poder entrenar en cualquier condición meteorológica. Por eso, nuestra ropa deportiva para niños/as incluye partes de arriba de manga larga y partes de abajo con distintos largos. Para entrenar en invierno, elige los chándales que mantienen la calidez cuando bajan las temperaturas. Si van a hacer ejercicio con calor, descubre camisetas ligeras y pantalones cortos que permiten que la piel transpire. ¿Necesita prendas para los enfriamientos? Nuestros pantalones de chándal y sudaderas con capucha de corte holgado resultan muy cómodas para llevar por encima de otras prendas. Además, los modelos de acabado cepillado ofrecen un mayor aislamiento y retienen la temperatura corporal.
Un toque práctico
Si lleva uniforme, lo tenemos todo bajo control. Nuestra gama de artículos para la vuelta al cole incluye prendas infantiles en negro, blanco y azul marino, perfectas para la clase de Educación Física. La ropa con elasticidad adicional le permitirá moverse y estirarse con total libertad en cualquier dirección. Para agilizar la colada, opta por camisetas y shorts fabricados con materiales de secado rápido para que todo esté limpio y listo en seguida.
Nuestro compromiso
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para formar parte de esta iniciativa, elige básicos de la vuelta al cole con nuestra etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.