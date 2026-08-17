Vuelta al cole

Nike Club Rules
Nike Club Rules Camisa Oxford de manga larga - Hombre
Materiales reciclados
Nike Club Rules
Camisa Oxford de manga larga - Hombre
99,99 €
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Pantalón de tenis - Hombre
NikeCourt Heritage
Pantalón de tenis - Hombre
64,99 €
Nike Tennis Classic
Nike Tennis Classic Zapatillas - Hombre
Nike Tennis Classic
Zapatillas - Hombre
89,99 €
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Zapatillas - Hombre
Nike P-6000 SE
Zapatillas - Hombre
119,99 €
Vuelta al cole
Vuelta al cole
Niño/a
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Zapatillas - Hombre
Nike Air Max 90
Zapatillas - Hombre
149,99 €
NIke Air Force 1
NIke Air Force 1 Zapatillas - Niño/a
+3
NIke Air Force 1
Zapatillas - Niño/a
99,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Niño/a
Superventas
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Niño/a
144,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Niño/a
Superventas
Nike P-6000
Zapatillas - Niño/a
89,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
+3
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
129,99 €
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
Nike Air Max Plus
Zapatillas - Hombre
189,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas
Nike P-6000
Zapatillas
119,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Falda-pantalón - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Falda-pantalón - Niña
44,99 €
Nike Air Rift
Nike Air Rift Zapatillas - Mujer
Nike Air Rift
Zapatillas - Mujer
129,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
+2
Superventas
Nike Sportswear Tech Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
79,99 €
Nike Court Borough Low Recraft
Nike Court Borough Low Recraft Zapatillas - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Court Borough Low Recraft
Zapatillas - Niño/a
64,99 €
Nike Air Force 1 '07 LV8
Nike Air Force 1 '07 LV8 Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike Air Force 1 '07 LV8
Zapatillas - Hombre
129,99 €
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Nike Mercurial Superfly 11 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Mercurial Superfly 11 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
289,99 €
Nike Air Force 1 '07
Nike Air Force 1 '07 Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike Air Force 1 '07
Zapatillas - Hombre
119,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas
Superventas
Nike P-6000
Zapatillas
119,99 €
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Zapatillas - Hombre
Superventas
Nike Air Max Plus 3
Zapatillas - Hombre
189,99 €
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Nike Mercurial Vapor 17 Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike Mercurial Vapor 17 Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
269,99 €
Nike Tech
Nike Tech Jogger de tejido Fleece - Hombre
Superventas
Nike Tech
Jogger de tejido Fleece - Hombre
99,99 €
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Superventas
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
119,99 €
Nike Sportswear PrimaLoft®
Nike Sportswear PrimaLoft® Chaqueta acolchada holgada Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Sportswear PrimaLoft®
Chaqueta acolchada holgada Therma-FIT - Hombre
149,99 €
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Mujer
+2
Superventas
Nike P-6000
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike V5 RNR
Nike V5 RNR Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
+6
Materiales reciclados
Nike V5 RNR
Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
89,99 €
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Nike Air Force 1 '07 EasyOn Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Force 1 '07 EasyOn
Zapatillas - Mujer
119,99 €
Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 Zapatillas - Mujer
Nike Air Max 90
Zapatillas - Mujer
159,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha, cremallera completa y ajuste oversize - Mujer
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sudadera con capucha, cremallera completa y ajuste oversize - Mujer
69,99 €
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera de cuello redondo oversize - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike Studio Fleece Medium Weight
Sudadera de cuello redondo oversize - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Flow
Nike Flow Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flow
Pantalón corto de running 2 en 1 con cintura alta Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
39,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Camiseta - Hombre
Nike Sportswear Club
Camiseta - Hombre
24,99 €
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Camiseta deportiva - Hombre
+1
Superventas
Nike Dri-FIT
Camiseta deportiva - Hombre
32,99 €
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo de tenis - Hombre
Materiales reciclados
NikeCourt Dri-FIT
Polo de tenis - Hombre
44,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalón corto versátil Dri-FIT 2 en 1 de 18 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Unlimited
Pantalón corto versátil Dri-FIT 2 en 1 de 18 cm - Hombre
69,99 €
Nike Unlimited
Nike Unlimited Pantalón corto Dri-FIT versátil de 18 cm sin forro - Hombre
Materiales reciclados
Nike Unlimited
Pantalón corto Dri-FIT versátil de 18 cm sin forro - Hombre
59,99 €
Nike Heritage
Nike Heritage Bolsa tipo bandolera (4 l)
Materiales reciclados
Nike Heritage
Bolsa tipo bandolera (4 l)
27,99 €
Nike
Nike Mochila (21 l)
Materiales reciclados
Nike
Mochila (21 l)
37,99 €
Nike
Nike Mochila (21 l)
Materiales reciclados
Nike
Mochila (21 l)
37,99 €
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Mochila (21 l)
Materiales reciclados
Nike Elemental Premium
Mochila (21 l)
47,99 €
Nike Elemental Premium
Nike Elemental Premium Bolsa tipo bandolera (4 l)
Materiales reciclados
Nike Elemental Premium
Bolsa tipo bandolera (4 l)
32,99 €
Nike Commute
Nike Commute Bolso (8 l)
Materiales reciclados
Nike Commute
Bolso (8 l)
49,99 €
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Calcetines tobilleros ligeros con separación para los dedos
Nike Everyday Plus "Rift"
Calcetines tobilleros ligeros con separación para los dedos
15,99 €
Nike Everyday Plus "Rift"
Nike Everyday Plus "Rift" Calcetines largos ligeros con separación para los dedos (1 par)
Nike Everyday Plus "Rift"
Calcetines largos ligeros con separación para los dedos (1 par)
15,99 €
Nike Sportswear RPM
Nike Sportswear RPM Mochila (26 l)
Materiales reciclados
Nike Sportswear RPM
Mochila (26 l)
94,99 €

Vuelta al cole: inspira a la próxima generación

Sean cuales sean sus objetivos del año, contamos con artículos para la vuelta al cole para que lleguen alto. La ropa para Educación Física está fabricada con materiales resistentes de la mejor calidad, mientras que las prendas con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor y lo extienden por toda la superficie para que se seque rápidamente. Además, nuestros tejidos transpirables fomentan una circulación de aire eficaz para que el cuerpo se mantenga fresco y seco durante más tiempo.


Una buena organización


Nuestra gama para la vuelta al cole incluye bolsas prácticas para guardar sus pertenencias. Contamos con mochilas especialmente diseñadas para su talla de hombros, y dotadas de correas anchas acolchadas para distribuir la carga de manera uniforme. En el interior, están organizadas en secciones e incluyen bolsillos con cremallera para tener todo ordenado. ¿Necesita una bolsa para Educación Física o para actividades extraescolares? Explora los bolsos tote con espacio suficiente para llevar la equipación, o las bolsas con cordones para guardar la ropa sucia de forma segura.


Sujeción desde los cimientos


Sea cual sea el deporte que practique, cuando despliega su talento, supone un gran esfuerzo para sus músculos y articulaciones en pleno crecimiento. En nuestra selección de la vuelta al cole, encontrarás diseños pensados para protegerlos, como zapatillas con suelas interiores dotadas de amortiguación de espuma suave. Este elemento absorbe los impactos para reducir la fatiga y el riesgo de sufrir lesiones. Para potenciar sus pisadas, elige los modelos con las icónicas unidades Air, que crean una mullida sensación de propulsión para que tenga energía durante todo el entrenamiento.


Equipaciones resistentes para el mal tiempo


En Nike, creemos que cualquier deportista debe poder entrenar en cualquier condición meteorológica. Por eso, nuestra ropa deportiva para niños/as incluye partes de arriba de manga larga y partes de abajo con distintos largos. Para entrenar en invierno, elige los chándales que mantienen la calidez cuando bajan las temperaturas. Si van a hacer ejercicio con calor, descubre camisetas ligeras y pantalones cortos que permiten que la piel transpire. ¿Necesita prendas para los enfriamientos? Nuestros pantalones de chándal y sudaderas con capucha de corte holgado resultan muy cómodas para llevar por encima de otras prendas. Además, los modelos de acabado cepillado ofrecen un mayor aislamiento y retienen la temperatura corporal.


Un toque práctico


Si lleva uniforme, lo tenemos todo bajo control. Nuestra gama de artículos para la vuelta al cole incluye prendas infantiles en negro, blanco y azul marino, perfectas para la clase de Educación Física. La ropa con elasticidad adicional le permitirá moverse y estirarse con total libertad en cualquier dirección. Para agilizar la colada, opta por camisetas y shorts fabricados con materiales de secado rápido para que todo esté limpio y listo en seguida.


Nuestro compromiso


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para formar parte de esta iniciativa, elige básicos de la vuelta al cole con nuestra etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.