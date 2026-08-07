Nike Athlete: India Sardjoe

India Sardjoe
El 2022 fue el año en el que la b-girl India redefinió el break dance para siempre. En tan solo 6 meses y con 15 años, revolucionó este deporte y ganó el campeonato neerlandés, europeo y mundial. Sin duda, esto es solo el principio.
Última actualización: 7 de agosto de 2026
2 min de lectura
India Sardjoe
Disciplina: break dance
Nacionalidad: neerlandesa
Fecha de nacimiento: 19/05/2006
"Gano para llegar más lejos, así afronto las subidas y las bajadas. El trabajo tiene su recompensa".
India derrocha valentía en cada giro, vuelta y movimiento. Desde pequeña, tuvo que aprender a hacerse valer al ser la única niña en un equipo de fútbol lleno de niños, y todavía sigue teniendo ese arrojo. Descubre de lo que es capaz bajo tu propia responsabilidad.
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