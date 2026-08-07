India Sardjoe

El 2022 fue el año en el que la b-girl India redefinió el break dance para siempre. En tan solo 6 meses y con 15 años, revolucionó este deporte y ganó el campeonato neerlandés, europeo y mundial. Sin duda, esto es solo el principio.

Última actualización: 7 de agosto de 2026
2 min de lectura
Nike Athlete: India Sardjoe

India Sardjoe

Disciplina: break dance
Nacionalidad: neerlandesa
Fecha de nacimiento: 19/05/2006

"Gano para llegar más lejos, así afronto las subidas y las bajadas. El trabajo tiene su recompensa".

India derrocha valentía en cada giro, vuelta y movimiento. Desde pequeña, tuvo que aprender a hacerse valer al ser la única niña en un equipo de fútbol lleno de niños, y todavía sigue teniendo ese arrojo. Descubre de lo que es capaz bajo tu propia responsabilidad.

Nike Athlete: India Sardjoe

Nike Membership

Disfruta de inspiración y ventajas

Descubre más atletas en la Nike App.

Nike Athlete: India Sardjoe

Publicación original: 18 de noviembre de 2024

Historias relacionadas

  • Atleta Nike: Cindy Ngamba

    Atletas*

    Cindy Ngamba

  • Atleta de Nike: Bebe Vio

    Athletes*

    Bebe Vio

  • Atleta de Nike: Carlos Alcaraz

    Atletas*

    Carlos Alcaraz

  • Atleta de Nike: Jakob Ingebrigtsen

    Atletas*

    Jakob Ingebrigtsen

  • Atleta de Nike: Victor Wembanyama

    Athletes*

    Victor Wembanyama