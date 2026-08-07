Atleta de Nike: Bebe Vio

BEBE VIO
Bebe Vio no tiene límites. La atleta italiana ha redefinido la victoria para convertirse en la mejor tiradora de esgrima en silla de ruedas del mundo y, ahora, es una impulsora del cambio.
Bebe Vio
Disciplina: esgrima
Nacionalidad: italiana
Fecha de nacimiento: 04/03/1997
"Mi mayor acto de rebeldía ha sido volver a la esgrima. Me decían que no sería capaz de competir de nuevo, pero nunca les hice caso".
Bebe ha sido 3 veces campeona de Europa, 4 veces campeona del mundo y 2 veces campeona paralímpica. Es todo un torbellino que defiende la inclusividad y el movimiento Body Positive. Su estilo coincide con su carácter en la pista de esgrima: elegante, simple y atlético.
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