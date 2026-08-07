BEBE VIO

Bebe Vio no tiene límites. La atleta italiana ha redefinido la victoria para convertirse en la mejor tiradora de esgrima en silla de ruedas del mundo y, ahora, es una impulsora del cambio.

Última actualización: 7 de agosto de 2026
4 min de lectura
Atleta de Nike: Bebe Vio

Bebe Vio

Disciplina: esgrima
Nacionalidad: italiana
Fecha de nacimiento: 04/03/1997

"Mi mayor acto de rebeldía ha sido volver a la esgrima. Me decían que no sería capaz de competir de nuevo, pero nunca les hice caso".


Bebe ha sido 3 veces campeona de Europa, 4 veces campeona del mundo y 2 veces campeona paralímpica. Es todo un torbellino que defiende la inclusividad y el movimiento Body Positive. Su estilo coincide con su carácter en la pista de esgrima: elegante, simple y atlético.

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Más sobre Bebe

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    Bebe Vio Academy

    La Bebe Vio Academy es un proyecto de inclusión que fundó Bebe y que ahora gestiona la asociación art4sport. El programa, motivado por la aspiración de Bebe de fomentar la igualdad a través del deporte, tiene el objetivo de unir el deporte olímpico y el paralímpico.

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    Nueva conexión

    Bebe Vio quiere crear un futuro en que el deporte esté unificado y los y las atletas, sea cual sea su condición, tengan las mismas oportunidades en las competiciones más importantes. Descubre qué opina Bebe sobre este futuro brillante para todo el mundo.

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Publicación original: 18 de noviembre de 2024

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