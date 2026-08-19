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Zapatillas para caminar

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Nike Motiva
Nike Motiva Zapatillas para caminar - Mujer
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Nike Motiva 2 Zapatillas para caminar - Mujer
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Zapatillas para caminar - Mujer
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Mules para antes del partido - Mujer
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Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Zapatillas de training (extraanchas) - Hombre
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Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Niño/a
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Nike P-6000 Zapatillas - Bebé e infantil
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Zapatillas - Bebé e infantil
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Zapatillas con detalles reflectantes - Mujer
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
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Nike Free 2025
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Nike Zoom Vomero 5 Zapatillas - Hombre
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Zapatillas para caminar: sujeción desde la base

Las zapatillas para caminar están diseñadas para ayudarte a sumar kilómetros. Gracias a sus características innovadoras, como la amortiguación Nike Air y la suela exterior de gran tracción, nada te impedirá alcanzar tus objetivos. Si quieres comodidad máxima, busca los pares con mediasuela de espuma Zoom X, que ofrecen una gran reactividad y un alto retorno de energía a cada paso para que sigas avanzando.


Diseños para cada ritmo y superficie


Descubre los diseños aptos para varios tipos de superficies, cuyas suelas proporcionan un gran agarre en los senderos más complicados. Las opciones con la robusta suela exterior Vibram Megagrip presentan un patrón exclusivo con los tacos más espaciados para una tracción inigualable en terrenos técnicos. Si prefieres el asfalto, opta por unas zapatillas para andar flexibles con la parte superior ligera de tejido Flyknit. Sus fibras de alta resistencia crean áreas estratégicas específicas que ofrecen sujeción, elasticidad y favorecen la transpiración. Además, los revestimientos de sujeción mantienen el pie bien colocado para mejorar la postura y prevenir lesiones.


Convierte cada ruta en un paseo


Disfruta de una comodidad máxima con los modelos con amortiguación. Estos pares se comprimen al pisar el suelo para mitigar la fuerza de cada impacto. Las opciones con espuma alta apilada los minimizan al máximo y logran una pisada más suave, al tiempo que protegen los músculos y las articulaciones. Además, también cuentan con una suela exterior con diseño estriado tipo balancín, concebida especialmente para absorber el impacto de los baches que encuentres por el camino.


Ventilación en zonas estratégicas


Cuando quieres sumar kilómetros, necesitas unas zapatillas cómodas que te ayuden a mantener la concentración. Descubre los diseños con tejido Engineered Mesh, un material resistente y de alto rendimiento que combina patrones de sujeción ajustados y holgados para proporcionar diferentes niveles de transpirabilidad. Encontrarás un tejido tupido en las áreas de más desgaste, como la puntera, y perforaciones en la parte superior, que aportan la máxima ventilación cuando más lo necesitas. Y si buscas un par que puedas usar cuando llueve, echa un vistazo a las opciones de materiales repelentes al agua.


Detalles ingeniosos


Sabemos lo importantes que son los pequeños detalles, así que hemos integrado una serie de acabados ingeniosos en nuestras zapatillas para andar. Por ejemplo, las presillas del talón y la zona del tobillo permiten ponerlas y quitarlas fácilmente. Para las caminatas por senderos, puedes encontrar modelos con polainas en la zona del tobillo que impiden que entre la suciedad en el interior, así como acolchados ligeros que ofrecen mayor comodidad y un elegante look depurado.


Únete a nuestro mayor desafío


Proteger el planeta para las próximas generaciones es una carrera que no nos podemos permitir perder. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige las zapatillas para caminar con la etiqueta de Materiales sostenibles, que significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.