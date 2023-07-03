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Última actualización: 3 de julio de 2023
3 min de lectura

En colaboración con Rebel Girls

Grace Geyoro

Grace no ha parado de callar bocas desde la primera vez que tocó un balón de fútbol. Descubre su historia y cómo se convirtió en una estrella para su club y su país.

Grace Geyoro - Historias de fútbol - Nike

Grace Geyoro. Centrocampista francesa. Fecha de nacimiento: 2 de julio de 1997.

A los 8 años, Grace Geyoro empezó a jugar al fútbol en la ciudad de Orleans (Francia). Lo hacía con un grupo de chicos y era la primera y la única chica.

Mucha gente pensaba que era raro que Grace jugara al fútbol. Incluso su madre, Angelique, decía que no era un deporte para niñas. El hermano de Grace convenció a su madre de que a Grace no solo se le daba bien el fútbol, sino que era increíble jugando. Era tan buena a los 15 años que empezó a entrenar en el París Saint-Germain (PSG), un club de fútbol profesional. En 2017, con 19 años, Grace ya jugaba a nivel profesional en el PSG.

En 2022, Grace era una de las favoritas de la selección femenina francesa. En un partido europeo de 2022 contra Italia, sorprendió al público al convertirse en la primera jugadora en hacer un hat-trick en la primera mitad de un partido de la competición europea de fútbol femenino. Después de marcar el tercer gol, hizo un corazón con las manos mirando hacia donde estaba sentada su familia. Angelique, la mayor fan de Grace, la animó más que nadie.

"Sigue siempre adelante".

— Grace Geyoro

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Grace Geyoro - Historias de fútbol - Nike

Ilustraciones de Kaitlin June Edwards.

Publicación original: 1 de julio de 2023