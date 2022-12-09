Prima di indossare le tue fidate scarpe da running e fare una lunga corsa, è importante valutare lo stato della tua forma fisica.

La prima cosa che il fisioterapista Noah Abrahams fa con atleti e atlete è parlare dei loro obiettivi prestazionali. A partire da lì, li aiuta a capire cosa possono aspettarsi a livello di sensazioni fisiche (in termini di dolore e indolenzimento) quando inizieranno ad allenarsi. Quindi, sottopone i clienti a una valutazione della forza su più piani, per vedere come si muovono e controllare la forza di caviglie, core e anche, che contribuiscono tutti all'efficienza nella corsa. Questa valutazione, che prevede l'esecuzione di movimenti come l'affondo laterale, lo squat, il plank laterale e il test ginocchio-parete, aiuta l'esperto a capire come una persona si muove e a trovare aree che si potrebbero migliorare con esercizi di mobilità e forza.

Con atleti e atlete, parla anche di idratazione e alimentazione, dell'importanza dell'allenamento della forza e del recupero, in particolare del sonno, oltre che di metodi di recupero come il dry needling e il lavoro in profondità sui tessuti, ad esempio i massaggi. "Se fin dall'inizio mi informo sul loro obiettivo reale, qualunque esso sia, possono prepararsi a raggiungerlo", afferma l'esperto.

Se è fattibile, valuta di contattare un fisioterapista all'inizio del tuo programma di allenamento a scopo preventivo, poi fai le visite previste e/o esegui con costanza gli esercizi prescritti.