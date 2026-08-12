Set sportivi da donna

Nike Universa
Nike Universa Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 80
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 80
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Canotta con bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 55
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 64.95
MASSIMA INTENSITÀ. SUDORE CHE EVAPORA.
MASSIMA INTENSITÀ. SUDORE CHE EVAPORA.
Collezione Universa
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts 12,5 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts 12,5 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Shorts 2 in 1 8 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Shorts 2 in 1 8 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 64.95
Nike Swoosh
Nike Swoosh Bra imbottito a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Swoosh
Bra imbottito a sostegno medio – Donna
CHF 52
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Top a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Classic Twist
Top a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Nike Universa
Nike Universa Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a tutta lunghezza e vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Seamless
Bra imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless T-shirt Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
T-shirt Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
Best seller
Nike Pro Seamless
Top da training con zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 75
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
Nike Pro Seamless
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 50
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Bra non imbottito a sostegno leggero – Donna
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro T-shirt ampia – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
T-shirt ampia – Donna
CHF 42
Nike Pro
Nike Pro Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts modello ciclista 8 cm a vita media – Donna
CHF 37
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts a vita media da 13 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro 365
Shorts a vita media da 13 cm – Donna
CHF 37
Nike Universa
Nike Universa Bra in mesh a sostegno medio – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Bra in mesh a sostegno medio – Donna
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa Top a manica corta in mesh – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Top a manica corta in mesh – Donna
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Universa
Leggings in mesh a 7/8 a vita alta – Donna
CHF 135
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt
Leggings a tutta lunghezza a vita alta – Donna
CHF 75
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson" Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro Sculpt "Keely Hodgkinson"
Maglia a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bra a sostegno leggero - Donna
Ultimi arrivi
Nike Zenvy
Bra a sostegno leggero - Donna
CHF 70

Completi sportivi da donna: affronta le tue sfide con stile

Dalla corsa alla palestra, dal pilates allo yoga, i nostri set coordinati da donna sono ideali per affrontare anche gli allenamenti più impegnativi. Concentrarsi sul movimento è più facile se indossi capi realizzati con la speciale tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana il sudore favorendone una rapida evaporazione e mantenendo la pelle asciutta, oppure i modelli in fibre di cotone altamente traspirante. Per gli esercizi di riscaldamento, defaticamento e per gli allenamenti al freddo, esplora invece i completi sportivi due pezzi da donna in fleece leggero e isolante.


Trovare la vestibilità più adatta a sé è fondamentale quando si tratta di abbigliamento sportivo. Ecco perché creiamo i nostri set coordinati da donna in un'ampia gamma di modelli per soddisfare ogni tipo di esigenza. I capi in tessuto compressivo, che aderiscono come una seconda pelle, sono indicati per lo stretching perché agevolano i movimenti, valorizzando al contempo la silhouette. A fine allenamento, indossa uno strato in più per non raffreddare troppo i muscoli e orientati sui modelli dal taglio morbido e semi-strutturato, realizzati con fibre isolanti che trattengono il calore.


Praticare sport e allenarsi non vuol dire rinunciare allo stile. I set sportivi da donna Nike sono disponibili in design e colori diversi, dal classico nero che puoi abbinare facilmente a tutto, al grigio, o al blu navy. Se preferisci un look più accattivante, scegli tra le calde tonalità pastello e le sfumature più intense e originali. Puoi anche mostrare la tua passione per il marchio Nike con il logo Swoosh appena accennato sulla gamba o sul petto, oppure con le applicazioni oversize e i dettagli colorati a contrasto.