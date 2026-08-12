Scarpe sportive e sneakers da donna

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Sneakers da donna: sprigiona la tua energia

Che tu sia una runner, una sollevatrice di pesi, una ciclista impegnata, una giocatrice di calcio o un'appassionata di HIIT, le scarpe e sneakers da donna Nike sono costruite per aiutarti a liberare il tuo potenziale. Troverai dettagli accuratamente studiati, come il battistrada personalizzato per soddisfare le esigenze del tuo sport prescelto e tomaie ingegnerizzate che sostengono il piede a ogni passo e movimento.


Tomaie leggere: libertà di muoversi


Le scarpe sportive di qualità non devono mai appesantire, ecco perché creiamo le nostre sneakers da donna con materiali leggeri e confortevoli che ti lasciano libera di prendere il volo. Le trame traspiranti, che si flettono a ogni movimento del piede, ti aiutano a rimanere fresca e concentrata quando il corpo inizia a generare calore, mentre i materiali resistenti in pelle ed ecopelle garantiscono che la nuova scarpa sia costruita per durare a lungo. Corri all'aperto o ti piace allenarti anche con la pioggia? Nike offre scarpe sportive da donna realizzate con membrane e finiture resistenti all'acqua, così puoi allenarti in tutta comodità anche in condizioni difficili.


Suole interne di sostegno: allenati con sicurezza


Un paio di eccellenti scarpe sportive è indispensabile per proteggere i muscoli e le articolazioni da urti e impatti durante l'attività fisica. Le scarpe da donna con le nostre acclamate unità Nike Air integrate forniscono un'ammortizzazione leggera e reattiva che non ti appesantisce. L'imbottitura dell'intersuola assorbe l'energia a ogni passo, salto e appoggio, contribuendo a ridurre il dolore e l'affaticamento. Se ami le scarpe che ti danno una sensazione di elasticità e propulsione, scegli i modelli da donna con unità Nike Zoom Air e schiuma ZoomX.


Suole ingegnerizzate per liberare il tuo potenziale


Le nostre sneakers sportive da donna sono dotate di suole progettate per le esigenze specifiche del tuo sport, in modo da poter costruire le tue prestazioni partendo dal basso. I modelli leggeri con tacchetti rimovibili e aderenti sono perfetti per gli sprint su pista. Mentre le suole in gomma resistente con superfici leggermente strutturate aiutano a macinare chilometri nelle corse su strada e nelle maratone più impegnative. Sei in campo con la tua squadra per una partita di calcio che non puoi perdere? La nostra gamma di scarpe da ginnastica da donna comprende una scelta di modelli con tacchetti per adattarsi alla superficie di gioco e alle condizioni che affronterai.


Nike Move to Zero: proteggi il futuro del nostro pianeta


Per salvaguardare la salute del nostro ambiente dobbiamo fare tutti la nostra parte, per questo abbiamo creato il programma Nike Move to Zero: un progetto che ha uno scopo ben preciso, ovvero portare la nostra azienda a zero emissioni di carbonio e zero rifiuti. Nell'ambito di questo impegno, ogni anno sottraiamo alle discariche una media di un miliardo di bottiglie di plastica e le trasformiamo in filati ad alte prestazioni per le nostre scarpe e i capi di abbigliamento. Vuoi unirti a noi in questo viaggio? Scegli le sneakers Nike da donna della nostra linea Materiali sostenibili.


Le scarpe sportive da donna hanno le stesse misure di quelle da uomo?


Poiché i piedi delle donne hanno spesso una forma diversa da quella degli uomini, produciamo le nostre sneakers da donna in una selezione di misure che sono nel complesso più strette intorno al tallone. Le scarpe da uomo, invece, hanno una larghezza simile dal tallone alla punta e sono generalmente più larghe. Le differenze anatomiche tra uomo e donna comportano talvolta la necessità di livelli diversi di ammortizzazione. Ad esempio, gli archi plantari delle donne tendono ad appiattirsi maggiormente durante la camminata, il che significa che il giusto supporto è fondamentale.