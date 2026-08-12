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Felpe con e senza cappuccio da donna

Studio Fleece

Studio Fleece

Morbidezza avanzata. Tre pesi. Due fit. Stile assicurato.

24.7 ImpossiblySoft

24.7 ImpossiblySoft

Comfort per tutti i giorni, con un tocco extra.

Studio Fleece

Studio Fleece

Morbidezza avanzata. Tre pesi. Due fit. Stile assicurato.

24.7 ImpossiblySoft

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Comfort per tutti i giorni, con un tocco extra.

Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
+2
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 75
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 135
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa girocollo oversize – Donna
+2
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa girocollo oversize – Donna
CHF 70
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
Materiali riciclati
Nike Studio Fleece Medium Weight
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 75
Studio Fleece
Studio Fleece
Versatile e ideale per tutti i giorni.
Nike Pro
Nike Pro Felpa in fleece con cappuccio Therma-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Felpa in fleece con cappuccio Therma-FIT – Donna
CHF 105
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
Nike Pregame Fleece
Felpa pullover oversize con cappuccio – Donna
CHF 125
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
CHF 75
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Top oversize a girocollo Dri-FIT – Donna
CHF 110
Nike Pregame Fleece
Nike Pregame Fleece Track jacket oversize – Donna
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Nike Pregame Fleece
Track jacket oversize – Donna
CHF 135
NOCTA
NOCTA Felpa a girocollo in fleece CS – Uomo
NOCTA
Felpa a girocollo in fleece CS – Uomo
CHF 94.95
NikeCourt Court Collection
NikeCourt Court Collection Smanicato da tennis in fleece – Donna
NikeCourt Court Collection
Smanicato da tennis in fleece – Donna
CHF 105
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Donna
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
Felpa da calcio con cappuccio e zip a tutta lunghezza Nike – Donna
CHF 155
NikeSKIMS Stretch Knit
NikeSKIMS Stretch Knit Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
NikeSKIMS Stretch Knit
Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
CHF 125
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Felpa pullover con cappuccio – Donna
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Felpa pullover con cappuccio – Donna
CHF 105
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Maglia girocollo oversize – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Maglia girocollo oversize – Donna
CHF 75
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Giacca con zip a tutta lunghezza Therma-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
ACG Canwell Glacier
Giacca con zip a tutta lunghezza Therma-FIT ADV – Donna
CHF 230
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
Nike Sportswear
Giacca con zip a tutta lunghezza - Donna
CHF 160
Nike Phoenix Fleece
Nike Phoenix Fleece Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
Nike Phoenix Fleece
Felpa pullover oversize da basket con cappuccio – Donna
CHF 115
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Felpa in fleece con cappuccio Dri-FIT – Donna
Jordan Sport Crossover
Felpa in fleece con cappuccio Dri-FIT – Donna
CHF 80
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Felpa a girocollo Realtree – Donna
Jordan Brooklyn Fleece
Felpa a girocollo Realtree – Donna
CHF 75
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Felpa pullover con cappuccio
Nike ACG "Tuff Fleece"
Felpa pullover con cappuccio
CHF 130
Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
Ultimi arrivi
Nike Studio Fleece Medium Weight
Top corto oversize con zip a 1/4 – Donna
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Top a girocollo in French Terry Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Top a girocollo in French Terry Dri-FIT – Donna
CHF 85
Nike ACG "Tuff Fleece"
Nike ACG "Tuff Fleece" Felpa pullover a girocollo Therma-FIT – Uomo
Nike ACG "Tuff Fleece"
Felpa pullover a girocollo Therma-FIT – Uomo
CHF 135

Felpe da donna: casual e confortevoli

Completa il tuo look con le felpe Nike da donna. La nostra collezione propone modelli con tonalità e stampe diverse, per incontrare i gusti e gli stili più svariati. Le nostre felpe con e senza cappuccio da donna sono realizzate per regalarti un comfort totale quando ti concentri per dare il meglio di te e massimizzare la tua performance, in allenamento o in pista.

Calore e protezione per il tuo corpo

Non lasciare che il freddo ti ostacoli, grazie al tessuto termico che dona un calore istantaneo. Punta su una felpa con cappuccio da donna in fleece per affrontare le temperature più rigide: quelle arricchite dall'interno con finitura spazzolata sono perfette se cerchi una morbidezza extra. Le maglie con cappuccio mantengono asciutta la tua pelle dal primo all'ultimo chilometro, mentre le felpe dotate di tasca a marsupio o fori per i pollici offrono protezione anche per le mani.

Comfort e determinazione

La nostra collezione di felpe con cappuccio da donna è realizzata utilizzando tessuti tecnici, che favoriscono la ventilazione e allontanano il sudore. Al contempo i design innovativi ti danno tutto il comfort di cui hai bisogno, persino negli allenamenti più intensi. Puoi scegliere anche i modelli in materiali riciclati e sostenibili, o quelli in tessuti appositamente progettati per fornire una maggiore elasticità.

Eleva il tuo stile sportivo

Le nostre felpe da donna si adattano sia agli outfit casual sia a quelli da palestra. Il motivo color block aggiunge un tocco di tendenza, la mezza zip e i loghi Swoosh d'impatto conferiscono invece un'estetica vintage. Scegli le felpe tie-dye per conquistare l'attenzione di tutti, oppure quelle con finiture a contrasto per uno stile ricercato.

Trova il tuo fit e allenati a modo tuo

Ideali per le sessioni post-allenamento, le nostre felpe con cappuccio da donna dalla vestibilità ampia e morbida si indossano facilmente sopra top e T-shirt. Se preferisci un taglio aderente, scopri le silhouette più avvolgenti che ti sostengono al punto giusto, mentre le felpe slim fit con scollo a coste offrono struttura e calore.

I dettagli che fanno la differenza

Dai uno sguardo alle nostre felpe con cappuccio da donna e scopri elementi inaspettati, come le maniche a 3/4 ideali per mantenere la giusta temperatura corporea quando il tempo cambia velocemente, o le coulisse perfette per personalizzare la vestibilità. Le lavorazioni a maglia con motivo geometrico danno consistenza ai capi per affrontare la stagione fredda, mentre le zip nascoste sulle maniche possono essere allacciate o slacciate per una maggiore ventilazione. Scegli i modelli con decori metallizzati per aggiungere una finitura accattivante al tuo guardaroba da workout.

Felpe da donna create appositamente per te

La nostra linea di felpe con cappuccio da donna è adatta a qualsiasi sport e a qualsiasi attività indoor e outdoor. Se cerchi un modello più versatile, le comode felpe con taglio corto e texture a contrasto sono immancabili tutto l'anno. Vuoi dare un tocco di novità ai tuoi capi basic? Scopri le versioni con leggero tessuto French Terry, tasche frontali con patta e maniche raglan. Qualunque siano le tue preferenze, la tua nuova felpa con o senza cappuccio ti accompagnerà per ottenere prestazioni sempre migliori.